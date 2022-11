Eventi per Natale, il Comune di Briatico chiama a raccolta associazioni e artisti

Tramite avviso pubblico, il Comune di Briatico rende noto l’interesse a patrocinare l’organizzazione e la realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative per il Natale 2022 da inserire nel calendario appuntamenti dell’amministrazione comunale denominato “AccediAmo il Natale 2022”. In tale contesto, la compagine guidata dal sindaco Lidio Vallone, punta a promuovere l’economia locale «valorizzando l’attività e gli operatori economici». A tale fine le impese di intrattenimento e spettacolo, le associazioni presenti sul territorio regolarmente riconosciute, i gruppi teatrali, musicali e di danza, i singoli artisti e altri organismi che intendano realizzare eventi ed iniziative, sono invitati a presentare la loro proposta. I progetti dovranno apportare un significativo contributo allo sviluppo culturale e alla promozione del comprensorio, valorizzando in modo particolare gli artisti locali. Le attività dovranno riguardare eventi di musica e spettacolo, appuntamenti folcloristici, manifestazioni di danza e musiche popolari e internazionali, iniziative di sport, culturali, mostre, arte di strada, animazione e intrattenimento itinerante. I luoghi individuati per realizzare gli eventi sono: centro storico, piazze e centro polifunzionale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre. Oltre al rimborso spese vive, l’amministrazione comunale metterà a disposizione suolo pubblico, utenze elettriche, patrocinio, promozione e pubblicità eventi.

