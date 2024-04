Briatico, sabato pomeriggio all’insegna della cultura con gli autori Paolo Romano e Lucio Luca

Ultimo appuntamento della kermesse “La pagina in più” dell’Associazione “L’isola che non c’è” in collaborazione con il Comune di Briatico

Questo pomeriggio a Briatico, presso il Centro polifunzionale, ultimo appuntamento della rassegna culturale “La pagina in più” dell’Associazione “L’isola che non c’è” in collaborazione con il Comune di Briatico. Alla presenza del sindaco Lidio Vallone e dell’assessore alla cultura Mariateresa Centro, l’iniziativa (dalle ore 17.30) vedrà come protagonista Paolo Romano autore de “I rebbi molli”. Il professionista vanta all’attivo altre due pubblicazioni: “La forma sghemba” e “Quando cavalcavo i mammut”. Modera Roberto Cosentino. Alle 18.30, invece, l’autore Lucio Luca dialogherà con Angela Bentivoglio. Giornalista di cronaca nera, giudiziaria e sport a La Repubblica, Lucio Luca ha diverse pubblicazioni a suo carico tra cui “Prove tecniche di trasmissione”, “Puellae”, “Dall’altra parte della luna”, “L’altro giorno ho fatto quarant’anni”. Recentissima la pubblicazione di “Il lato oscuro che contagiò l’antimafia”.

LEGGI ANCHE: A Filadelfia il concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Vibo

Al Liceo “Berto” la quinta edizione del Festival delle scienze “Neuronia”

Non si ferma il teatro a Vibo, al Moderno entra nel vivo la rassegna “La forza del sorriso”