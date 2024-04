Non si ferma il teatro a Vibo, al Moderno entra nel vivo la rassegna “La forza del sorriso”

Nonostante tutto… non si ferma il teatro a Vibo Valentia. Nei giorni scorsi è entrata nel vivo la rassegna “La forza del sorriso”, promossa dell’associazione di San Costantino Calabro intitolata al compianto Rocco Lico. L’evento è in corso di svolgimento all’interno del Cinema Teatro Moderno dallo scorso 6 aprile, giorno in cui sul palco si è esibita con successo la compagnia “Il Volo delle Comete” di Amantea. In scena, nell’occasione, davanti a un pubblico numeroso e attento è stata portata la commedia “Minchia signor tenente”, che con leggerezza e forti emozioni ha trattato lo scottante argomento delle stragi di Capaci e di Palermo, episodi di stampo politico-mafioso in cui hanno perso la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte. La “forza del sorriso” viene curata dalla compagnia teatrale di San Costantino Calabro alla memoria del socio fondatore da cui prende il nome: dell’attore Rocco Lico, scomparso prematuramente oltre due anni fa. La buona riuscita dello spettacolo di esordio è stata accolta con evidente soddisfazione da parte dei membri dell’associazione. Il progetto, tra l’altro, vede pienamente coinvolti e protagonisti gli stessi figli di Lico. Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto sabato 13 aprile, con la commedia “E se poi è vero?” proposta dal gruppo teatro “Vercillo” di Lamezia Terme. Sabato 20 aprile entrerà, invece, in scena la Piccola compagnia del teatro aps di Pellaro, con la commedia brillante “A finestra”. L’evento conclusivo della manifestazione si terrà sabato 4 maggio, come nei precedenti casi con inizio alle 20.30. Si tratta, nello specifico, della commedia “Gazzella veloce …in tre minuti”, che vedrà all’opera proprio l’associazione teatrale sancostantinese “Rocco Lico”.

LEGGI ANCHE: Nasce anche a Vibo una sezione dell’Agimus

Mileto, il Museo statale e le sue bellezze al centro dell’interesse del Ministero della cultura