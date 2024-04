Nasce anche a Vibo una sezione dell’Agimus

L’Agimus, Associazione giovanile musicale con sede nazionale a Roma, ha espresso parere favorevole per l’apertura di una sezione a Vibo Valentia. Nata a Roma nel 1949 per intenzione dell’Ente morale della Farnesina, si tratta di un’associazione musicale senza scopo di lucro, oggi patrocinata dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dei Beni Culturali, con uno Statuto approvato direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione e riconosciuto da tutti gli istituti e Conservatori di musica italiani. Il direttore artistico della nascente Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, il maestro Andrea Brissa, non nasconde la propria emozione e soddisfazione, e dichiara: “La città di Vibo Valentia merita questo privilegio. Io ho voluto fortemente che questa realtà fosse presente, dopo Reggio Calabria e Catanzaro, anche nel nostro territorio. Il desiderio di aderire all’Agimus nazionale è nato dal proponimento di dotare la città di Vibo Valentia – che è poi la mia città – di una struttura che possa influire in maniera rilevante sul pieno sviluppo culturale e, in particolare, per valorizzare tutti i giovani di talento qui presenti, ma lasciati finora ai margini, offrendo loro opportunità di crescita. Sono certo – continua Andrea Brissa – che, attraverso la sinergia con il Comune e con altri enti e istituzioni qui presenti, sarà possibile organizzare eventi volti a far conoscere il patrimonio artistico giovanile musicale, sia con concerti di alta qualità presso luoghi importanti dal punto di vista culturale e sociale, sia mediante l’istituzione di concorsi nazionali e internazionali. E’ mia intenzione incoraggiare in particolar modo la conoscenza e la diffusione della cultura jazzistica coniugata con la musica classica, sviluppando e diffondendo in tal modo una cultura musicale di qualità.Il risultato atteso, attraverso una seria e rigorosa progettualità e programmazione, resta e resterà sempre legato alla qualità delle proposte offerte dalla sezione Agimus di Vibo Valentia”.

LEGGI ANCHE: Mileto, il Museo statale e le sue bellezze al centro dell’interesse del Ministero della cultura

Il Polo Museale di Soriano al centro di un progetto di interesse nazionale