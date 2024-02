Sfilate in maschera, giochi e risate: la gioia del Carnevale a Briatico

Pomeriggio in allegria al Centro polifunzionale. Per domani nuovo appuntamento in piazza IV Novembre

Sorrisi, coriandoli e giochi. Bilancio positivo per l’iniziativa dedicata al Carnevale realizzata al Centro polifunzionale di Briatico. Decine di bambini, insieme ai loro genitori, hanno rallegrato i locali di via Crispi per un pomeriggio all’insegna della socialità e del sano divertimento. L’iniziativa ha visto protagonisti soprattutto i più piccoli che, con i loro costumi carnascialeschi, hanno realizzato una piccola sfilata. Al termine, una giuria ha decretato e premiato i costumi più originali e simpatici. Non sono mancati musiche e un momento di convivialità grazie ai dolci della tradizione preparati per l’occasione dalle famiglie. Le iniziative legate al Carnevale proseguiranno domani, 13 febbraio, dalle ore 15.30 in piazza IV Novembre. Previsti baby dance, parata mascotte Disney e personaggi Marvel, lo spettacolo con le bolle di sapone, magia e cabaret e trampolieri alati. E ancora animazione, zucchero filato, giochi e palloncini modellabili. In conclusione, corteo di Carnevale con falò finale. In caso di maltempo, l’appuntamento verrà ospitato al Centro polifunzionale. Gli appuntamenti sono frutto del lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone in collaborazione con la Pro loco di Briatico e “Mamma che festa”.

LEGGI ANCHE: Il Carnevale di San Calogero si conferma un successo: oltre 600 figuranti e boom di presenze

Carnevale, causa maltempo slitta al 18 febbraio “Mileto in Maschera”

Carnevale: tutto pronto per martedì a Vibo, mentre a Vibo Marina si rinvia a causa del meteo