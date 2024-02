Carnevale: tutto pronto per martedì a Vibo, mentre a Vibo Marina si rinvia a causa del meteo

Salta domenica l'appuntamento nelle Marinate che verrà recuperato la prossima settimana. Corso Vittorio Emanuele III palcoscenico invece per gli eventi in città

«Vibo Valentia si appresta a vivere una nuova edizione del carnevale, ricca di colori, maschere e tanto divertimento per i più piccoli. Anche quest’anno abbiamo garantito una giornata di svago per le famiglie ed i nostri ragazzi, grazie anche al sostegno delle associazioni del territorio che sono sempre pronte a collaborare con l’amministrazione comunale». Ad affermarlo è il consigliere delegato allo Spettacolo ed eventi, Antonio Schiavello, che invita tutta la cittadinanza a prendere parte alle iniziative. Martedì 13 febbraio, il cuore pulsante del carnevale, grazie all’iniziativa della Dog Days production, sarà corso Vittorio Emanuele III dove, a partire dalle ore 16, la città si animerà con il concorso delle mascherine in passerella (verranno premiate le prime cinque classificate). Spazio al carro scenografico di Biancaneve e i sette nani, a tema “no war”, a un altro carro allegorico della scuola materna Santa Chiara proveniente da Mileto, all’animazione del clown Pablo, e poi tanta musica con il gruppo Musica Viva, la banda fanfara comico-carnevalesca composta da 15 elementi che si muoveranno lungo tutto il corso, la scuola di ballo New generation e i balli con Dj Russ Joseph. A portare allegria anche le mascotte di Harry Potter e Minnie e Topolino. La giornata di carnevale prevista su Vibo Marina – fanno sapere dal Comune -, che si sarebbe dovuta tenere domani, domenica 11 febbraio, è stata invece posticipata per le avverse condizioni meteo. Gli organizzatori auspicano di poterla recuperare presto, magari già la domenica successiva, e si riservano di comunicare la nuova data esatta non appena le condizioni saranno più stabili».

