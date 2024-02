La scuola primaria di Nao celebra il Carnevale con una giornata ricca di giochi e danze

La vivace comunità della scuola primaria di Nao ha di nuovo dimostrato il suo spirito festoso e il suo impegno nell’educazione dei giovani attraverso le celebrazioni del Carnevale di quest’anno. I bambini, indossando maschere colorate, hanno portato gioia e vivacità per le strade del nostro piccolo paese, trasformandole in una passerella di creatività e divertimento. L’evento principale è stata una sfilata affascinante che ha visto la partecipazione attiva della scuola, con costumi che rappresentavano personaggi storici e fiabe classiche e moderne. Le risate, i coriandoli e le stelle filanti hanno reso l’atmosfera magica mentre i bambini hanno portato il loro spettacolo in Piazza Santa Tecla, un luogo iconico della nostra comunità. Qui, sotto lo sguardo affettuoso dei membri dell’associazione “Disabili senza barriere”, i ragazzi hanno dato vita a balli e canti, dimostrando il loro talento e la loro gioia contagiosa. È stato un momento di inclusione e divertimento per tutti, che ha reso la giornata ancora più speciale. Significativa anche la presenza dell’amministrazione comunale che ha voluto condividere questo importante momento con la presenza di Nicoletta Corigliano, assessore alla pubblica istruzione e Mariangela Calzone.

Il corpo docente, guidato dalla direttrice Luisa Vitale, ha orchestrato magistralmente tutte le attività, mettendo in luce l’importanza pedagogica del Carnevale. Oltre al puro divertimento individuale, questa celebrazione ha offerto ai nostri bambini preziose lezioni sull’importanza del gioco di gruppo e dell’interazione sociale. Attraverso la partecipazione a giochi e attività organizzate, hanno imparato a cooperare, condividere e rispettare gli altri, promuovendo così valori fondamentali per la convivenza pacifica e armoniosa. Un aspetto significativo di questa giornata è stata anche la partecipazione attiva dei genitori, che hanno contribuito con un delizioso momento culinario. Un buffet ricco di prelibatezze locali, legate alla tradizionale cucina calabrese, ha deliziato i presenti, trasportandoci con il gusto autentico delle ricette tramandate di generazione in generazione. In sintesi, il Carnevale alla Scuola Primaria di Nao non è stato solo un’occasione di svago, ma un momento di crescita e condivisione per i bambini. Dimostra come la nostra scuola sia dinamica e aperta al territorio, offrendo opportunità didattiche sempre nuove e pertinenti, in linea con una visione moderna che mira a formare cittadini europei e mondiali consapevoli, responsabili e solidali.

