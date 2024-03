A Jonadi Giornata dell’Unità nazionale nel segno dell’accoglienza

L’annuale ricorrenza della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera è stata vissuta in modo particolare sul territorio comunale di Jonadi. L’Amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta, infatti, nell’occasione ha inteso rimarcare tali valori donando simbolicamente una bandiera tricolore dell’Italia ai ragazzi stranieri ospitati nel centro di accoglienza “Il sole che splende” situato nella frazione Vena. L’incontro ha rappresentato un momento unico di confronto sul tema dell’integrazione, alla presenza dei qualificati operatori della struttura, facenti capo alla cooperativa sociale “Calabria Futura”. «L’accoglienza ai presenti da parte dei minori che si trovano nel centro – sottolinea al riguardo il sindaco Signoretta – è stata straordinaria, a testimonianza della loro volontà di inserirsi nella comunità che li ospita. Mi preme sottolineare l’importanza dei valori di integrazione e di solidarietà e rimarcare che Jonadi è una città aperta e accogliente per tutti coloro che scelgono di viverci. Per quanto ci riguarda, riaffermo l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere l’inclusione e il rispetto reciproco». Nel corso dell’incontro particolarmente toccante è stato il momento in cui i minori stranieri, visibilmente commossi ed emozionati, hanno ricevuto dal primo cittadino la bandiera dell’Italia, «simbolo tangibile di appartenenza e segno di fiducia e di accettazione nei confronti della “loro” nuova patria». Un tricolore che adesso sventola all’entrata del centro “Il sole che splende”. All’iniziativa erano presenti, oltre al sindaco, diversi esponenti della maggioranza e alcuni responsabili dei vari servizi territoriali comunali.

LEGGI ANCHE: Unità d’Italia, a Vibo l’Ancri celebra il 163esimo anniversario: «Libertà valore inestimabile»