Jonadi, al via il bando per la graduatoria permanente delle case popolari

Al via il bando per la per la formazione della graduatoria permanente di assegnazione di case popolari sul territorio di Jonadi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta ha, al riguardo, avviato la procedura concorsuale per le abitazioni di Edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o che, comunque, si rendessero disponibili in futuro. «Dopo diversi anni dall’ultima pubblicazione della graduatoria – sottolinea il primo cittadino di Jonadi – si rimette mano all’edilizia residenziale pubblica in modo da consentire agli uffici di disporre di una situazione aggiornata in merito al fabbisogno della cittadinanza. L’iter necessiterà di diversi mesi per essere espletato ma la pubblicazione del nuovo bando è comunque un significativo passo in avanti per consentire di effettuare le assegnazioni con trasparenza e tenendo conto delle attuali situazioni familiari ed economiche dei residenti. Ringrazio l’assessore con delega al Patrimonio Saro Mazza per la sensibilità politica ancora una volta dimostrata nell’espletamento del suo mandato». Il sindaco di Jonadi, nell’occasione spiega anche che la domanda per l’assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale o scaricato dal sito istituzionale www.comune.ionadi.vv.it. Un modello «in cui è contenuto un dettagliato questionario a cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza. I richiedenti – prosegue – devono far pervenire a mezzo pec al Comune di Jonadi la domanda sottoscritta, con allegati documenti obbligatori richiesti attestanti le condizioni autocertificate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all’estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni per i residenti nell’area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. La domanda di partecipazione – conclude Signoretta – dovrà contenere la dichiarazione, opportunamente vidimata, di volontà di rientro in Italia, sottoscritta dal concorrente presso il Consolato Italiano. Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso».

