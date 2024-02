Settore idrico a Jonadi, riapre il pozzo “Fazzani” inutilizzato da anni

Si rafforza l’offerta nel settore idrico sul territorio comunale di Jonadi. Nei giorni scorsi l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta ha portato a termine i lavori di revamping del pozzo e del relativo locale tecnico situati in località “Fazzani” (incrocio Via Mattia Preti e Via Caravaggio), nella frazione Vena. In questo modo l’impianto di emungimento dell’acqua, da qualche anno non più inutilizzato, viene rimesso a disposizione della comunità. Gli interventi effettuati hanno permesso, nello specifico, di dotarlo di nuovi quadri elettrici e di un sistema di telecontrollo e telecomando che permetteranno di ridurre considerevolmente i consumi energetici e di avere il monitoraggio e il controllo continuo del pompaggio e dell’immissione dell’acqua nella rete comunale. Tra le cose portate a compimento negli ultimi lavori predisposti dal Comune, anche la realizzazione di un punto di presa che permetterà ai vigili del fuoco, in caso di emergenza, di rifornire del prezioso liquido i mezzi antincendio. «Il servizio idrico – dichiara al riguardo il sindaco Signoretta – rappresenta un’assoluta priorità su cui investire e con questo intervento finanziato dalla Regione Calabria diamo continuità al perseguimento di questo obiettivo. Ringrazio l’Ufficio tecnico e l’azienda per aver concretizzato in modo egregio la programmazione politica di questa amministrazione in materia idrica – conclude – nella consapevolezza che la siccità è un’emergenza a cui l’intero territorio nazionale deve far fronte».

