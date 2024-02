A Jonadi conclusi i lavori di efficientamento idrico in località “Caravizzi”

«Il servizio idrico è la nostra priorità sin dal momento dell’insediamento di questa amministrazione. Consapevoli delle poche risorse di bilancio su cui gli enti locali possono contare, abbiamo lavorato in questi mesi per intercettare dei finanziamenti di natura europea per poter così intervenire senza gravare sulle casse comunali. Ringrazio infine i tecnici per la professionalità con cui hanno seguito i lavori». Queste le parole con cui il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta commenta la conclusione dei lavori di efficientamento e messa in sicurezza del serbatoio comunale situato in località Caravizzi. La realizzazione del progetto rappresenta un importante punto di snodo nel circuito del servizio idrico territoriale jonadese, conseguito grazie a un apposito finanziamento regionale che il Comune è riuscito ad ottenere. A coadiuvare il primo cittadino in questo senso è stato il consigliere Francesco Iorgi. A curare e a seguire le varie fasi del progetto ci ha pensato, invece, l’Ufficio tecnico comunale. «I lavori – conclude il sindaco – hanno riguardato, principalmente, quattro aspetti. Nello specifico, gli ambiti: dell’efficientamento, con installazione di quadri elettrici che consentono un significativo risparmio energetico; dell’installazione di strumenti di misura e ampliamento del sistema di telecontrollo, che ora consente anche il comando a distanza della pompa del pozzo adiacente; dell’installazione di un nuovo sistema automatico di disinfezione delle acque con controllo dei valori residui; della messa in sicurezza dell’area, con la realizzazione di una recinzione e l’installazione di un impianto di videosorveglianza».

