Jonadi, Comune e “Cam Gaia” insieme a sostegno delle vittime di reati

Comune di Jonadi e associazione “Cam Gaia” insieme per favorire l’accesso ai servizi di assistenza alle vittime di reati. L’apposito protocollo d’intesa è stato sottoscritto nel palazzo municipale dal sindaco Fabio Signoretta e dalla presidente della realtà di terzo settore Alessandra Mercantini. L’importante iniziativa sociale, curata per l’amministrazione comunale dall’assessore alle Politiche sociali Nicolina Corigliano e dallo staff del primo cittadino, è in particolare ritenuta utile per rafforzare i servizi sociali offerti dall’ente locale sul territorio di Jonadi e delle rispettive frazioni. «In questo modo – sottolinea al riguardo il sindaco Signoretta, visibilmente soddisfatto – si vuole dare concreta attuazione alla Direttiva dell’Unione europea del 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. E, in questo contesto, il protocollo d’intesa appena sottoscritto si inserisce proprio in una più ampia programmazione della nostra amministrazione in materia di sostegno alle persone afflitte da tale triste piaga sociale». Messo nero su bianco all’accordo, Comune e “Cam Gaia” sono adesso pronti a lavorare in sinergia avviando iniziative che portano in tale direzione. Si partirà, nello specifico, con l’attuazione del progetto di sostegno alle vittime di reato “La forza delle parole”, realizzato con il contributo del Dipartimento di settore del Ministero di Giustizia e portato avanti dall’associazione «con l’obiettivo di dare risposta a queste esigenze anche sul territorio comunale di Jonadi».

LEGGI ANCHE: Jonadi, al via il progetto “Lumina” per le fasce deboli della popolazione