Jonadi, l’amministrazione Signoretta attiva il canale ufficiale WhatsApp

Un canale WhatsApp ufficiale del Comune per fornire informazioni rapide e pertinenti ai cittadini su servizi, eventi, emergenze e altro ancora, direttamente sul proprio dispositivo mobile. Questa l’idea messa in cantiere in ultimo dall’amministrazione comunale di Jonadi guidata dal sindaco Fabio Signoretta. Obiettivo dichiarato è di migliorare la trasparenza e di facilitare l’accesso alle informazioni, appunto attraverso l’introduzione di questo nuovo strumento di interlocuzione diretta. «Siamo entusiasti – afferma al riguardo l’assessora con delega alla Digitalizzazione Valentina Fusca – di proporre questo nuovo canale di comunicazione che permetterà ai nostri concittadini di essere sempre informati e connessi con il Comune. L’intento è di rendere ancora più semplice l’accesso alle informazioni cruciali che li riguardano, e questo canale WhatsApp sarà, appunto, uno strumento prezioso per farlo. Lo stesso, tra l’altro, si aggiunge ai canali social e al sito web istituzionale che a breve sarà rivoluzionato, in modo da renderlo maggiormente accessibile». Nell’occasione l’assessora al ramo informa, anche, che il servizio sarà gratuito e aperto a tutti i residenti, «ma anche ai cittadini interessati, alle associazioni ed alle imprese del territorio». Infine, l’invito a tutta la popolazione di Jonadi «a sfruttare questo nuovo canale di comunicazione e a restare connessa con le ultime novità e informazioni locali».

