Carnevale, causa maltempo slitta al 18 febbraio “Mileto in Maschera”

Saltata l’annuale edizione del “Carnevale Miletese”, nella cittadina normanna rischia di essere annullata definitivamente anche la manifestazione alternativa “Mileto in maschera“. L’evento allegorico si doveva inizialmente svolgere nel pomeriggio di domani 11 febbraio. A causa delle previste avverse condizioni metereologiche, però, amministrazione comunale e associazione turistica Pro Loco hanno nelle scorse ore deciso di far slittare la rassegna di una settimana, a domenica 18 per la precisione. A questo punto ci si affida alla buona sorte, visto che le previsioni meteo non fanno ben sperare neanche per quella data. “Mileto in maschera” è stata pensata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano e dalla sua maggioranza all’indomani della decisione dell’omonima associazione organizzatrice di annullare l’annuale edizione dello storico “Carnevale Miletese”. In campo, a quel punto, è entrato direttamente il Comune, che con gli assessori Elisa Galloro e Fortunata Dimasi e con la locale Pro Loco presieduta da Rosario Tomeo è riuscita a coinvolgere le varie realtà associative del territorio in una manifestazione alternativa, tant’è che alla prima edizione di “Mileto in maschera” è prevista la presenza di alcune centinaia di figuranti, inseriti in gruppi, scuole di ballo, carri e singole mascherine. La manifestazione carnascialesca, tempo permettendo, si svolgerà anche in questa nuova data nel centro cittadino, coinvolgendo piazza Pio XII, corso Umberto I e le vie limitrofe.

