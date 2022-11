Pizzo si prepara alle festività natalizie: arrivano le luminarie

Anche la cittadina di Pizzo si prepara alle festività natalizie, ormai imminenti. È infatti intenzione dell’amministrazione comunale «procedere all’installazione di addobbi e luminarie natalizie lungo le principali vie, per il periodo che va dal primo dicembre al 7 gennaio 2023». Lo si legge nella determina con cui il responsabile del settore amministrativo, servizi alla persona e tributi del Comune impegna la somma di 14mila euro per lo scopo. La determina – firmata venerdì 25 novembre – stabilisce l’affidamento diretto dell’installazione di addobbi e luminaria all’impresa “Illuminazioni artistiche” di Messina Fortunato di Vibo Valentia. Manca poco dunque e anche per le vie di Pizzo si respirerà la magia del Natale. (In foto le luminarie di qualche anno fa)

LEGGI ANCHE: Vibo, anche quest’anno torna l’iniziativa del giocattolo sospeso

Pizzo, ordinanza del sindaco per ridurre i consumi di energia: nuove regole pure per fare la doccia