“Un sorriso a Natale”, iniziativa in favore delle famiglie vibonesi in difficoltà

Tra crisi economica e mancanza di lavoro, il Natale a Vibo Valentia, per molti cittadini, rappresenta un periodo difficile. Una mano di aiuto viene dall’Ente promozione Calabria che, per tutto il periodo delle festività, ha programmato una serie di iniziative a sostegno del comparto sociale vibonese. Tra queste, “Un sorriso a Natale” che si prefigge di donare ai nuclei indigenti pietanze dolci e salate. I vassoi dovranno essere ritirati presso la pasticceria Papillon (viale Affaccio, dopo le 21.00). Il presidente dell’Ente promozione, Luigi Saeli ha commentato: «Ringraziamo il proprietario Filippo Candela per essere stato uno dei primi ad aderire a questa iniziativa sociale e ci auguriamo che anche altre attività partecipino al progetto». Ulteriori eventi di beneficenza verranno programmati nelle prossime settimane: «Il Natale deve essere accoglienza e dono verso il prossimo in un’epoca dove il consumismo e la superficialità troppe volte allontanano da ciò che è il senso più profondo di questa festa», chiosa Saeli.

