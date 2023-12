Sant’Onofrio rivive la magia del Natale con i suoni dei Novenari e la Santa messa

Dopo la mezzanotte, le strade silenziose di Sant’Onofrio si riempiono di melodie celestiali provenienti dai novenari, gruppi di musicisti locali che, con passione e devozione, portano la gioia natalizia in ogni angolo del paese. Gli strumenti tradizionali si intrecciano armoniosamente, creando una colonna sonora unica che avvolge le vie del paese. La tradizione dei novenari ha radici profonde, passata di generazione in generazione. Ogni anno, i musicisti si riuniscono per eseguire brani natalizi che risuonano come un inno di festa. La comunità di Sant’Onofrio, grazie a questa pratica, vive il Natale con una magia che va oltre le decorazioni e gli addobbi. Nelle notti gelide di dicembre, le porte delle case si aprono calorosamente per accogliere i musicisti. Le famiglie si radunano in un’atmosfera di calda condivisione, rendendo la liturgia natalizia un momento di profonda spiritualità e unione. Un altro momento di straordinaria bellezza è rappresentato dalla Santa Messa, un rituale che coinvolge le famiglie del paese. La chiesa madre di Sant’Onofrio, diventa il luogo sacro dove le note melodiche si fondono con la preghiera e aggiunge un tocco di solennità e tradizione al Natale di Sant’Onofrio. In un mondo in cui la frenesia e la modernità spesso minacciano di sopraffare le antiche tradizioni, Sant’Onofrio continua a difendere con fierezza la magia del Natale attraverso i suoni dei novenari e la liturgia. La combinazione di musica, fede e calore familiare rende questo piccolo paese alle porte di Vibo Valentia un luogo straordinario dove la vera essenza delle festività natalizie è vissuta con cuore e passione.

