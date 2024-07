Tropea gioca d’anticipo e pensa già a Natale, approvato progetto da oltre 100mila euro per le luminarie

Via libera della commissione straordinaria alla guida del Comune. Obiettivo attrarre visitatori anche in inverno e favorire così l'economia locale. Dal cielo stellato al maxi presepe, ecco cosa si prevede

Tropea, le luminarie dello scorso Natale

La Commissione straordinaria ha approvato il progetto per l’allestimento delle luminarie natalizie che addobberanno il borgo calabrese dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Il progetto, ricco di novità e tradizione, prevede illuminazioni suggestive di Corso Vittorio Emanuele, piazze e monumenti che saranno adornati con strutture aeree a ponte, a bandiera e con luminarie a suolo, creando un cielo stellato e un’atmosfera fiabesca. Immancabili poi le figure di Babbo Natale, renne, fiocchi di neve, stelle comete e altri soggetti natalizi che creeranno un percorso incantato per grandi e piccini.

Un presepe di grandi dimensioni sarà allestito in piazza Duomo, per immergersi nella tradizione natalizia. Viale Stazione si trasformerà in un suggestivo borgo incantato, con chalet di legno che ospiteranno mercatini di artigianato locale e prodotti tipici. Non mancheranno eventi musicali e animazioni per le vie del centro, creando un’atmosfera di festa e gioia. Un vero e proprio investimento per il turismo e l’economi a locale, con un impegno spesa di circa 107mila euro. L’obiettivo è quello di destagionalizzare il turismo e di attrarre visitatori durante il periodo invernale, favorendo l’economia locale e creando nuove opportunità di lavoro.