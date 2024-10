Tra Ferragosto e Natale è un attimo: la Giunta comunale vara il progetto che animerà Vibo durante le festività da dicembre a gennaio

La magia del Natale sta per avvolgere il cuore della città. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto “La Città del Natale”, un’iniziativa che mira a trasformare il centro storico in un luogo incantato, ricco di luci, colori e attività per tutte le età. Non ci sono ancora date certe riguardo le date di apertura e chiusura della manifestazione che avrà luogo da dicembre a gennaio. Vibo si animerà dunque con una serie di eventi che spaziano dai mercatini di Natale, tipici della tradizione Nord europea, dove sarà possibile trovare prodotti artigianali e prelibatezze locali, a concerti dal vivo che riscalderanno le fredde serate invernali. Non mancheranno installazioni luminose che coloreranno le vie del centro storico e un suggestivo villaggio di Natale.

L’obiettivo dell’amministrazione fissato nella delibera, è quello di «creare un’atmosfera natalizia coinvolgente, capace di attirare non solo i residenti, ma anche i turisti. Contribuendo così alla ripresa economica della città». Per rendere l’evento ancora più ricco e interessante, l’amministrazione guidata da Enzo Romeo sta lavorando a stretto contatto con le «associazioni di categoria e gli operatori privati per organizzare un programma variegato che comprenda anche attività culturali e di animazione».

Un ultimo aspetto, ma non per importanza, riguarda poi il comparto sicurezza, «fondamentale per il corretto svolgimento dell’iniziativa». Gli organizzatori, infatti, saranno tenuti a «richiedere tutte le autorizzazioni necessarie e a predisporre un Piano di sicurezza dettagliato per garantire il corretto svolgimento delle attività e la tranquillità di tutti i partecipanti».