Tropea, Capo Vaticano, Roccella e i borghi delle Serre possono diventare un unico racconto turistico. È l'occasione di passare dalle medaglie a un vero progetto di territorio che unisca turismo costiero, aree interne, imprese e comunità locali

Il riconoscimento ottenuto dal Cammino del Normanno agli Oscar del Cicloturismo – Green Road Award 2026, con il Premio speciale della Giuria “Cammini”, è una notizia importante per la Calabria. Sarebbe però riduttivo leggerla solo come una medaglia da esibire, perchè un premio territoriale vale davvero quando smette di essere un punto d’arrivo e diventa una responsabilità, quella di costruire servizi, reti, economie e politiche capaci di trasformare la visibilità in sviluppo.

Il Cammino del Normanno è un tracciato che collega il Tirreno allo Ionio, dalla Costa degli Dei alla Costa dei Gelsomini, attraversando il cuore della regione, il Parco naturale delle Serre, borghi, paesaggi interni, luoghi spirituali e patrimoni culturali diffusi. È molto più di un itinerario escursionistico: può diventare una dorsale turistica trasversale della Calabria.

La Calabria non deve aggiungere attrattori, deve collegarli

La Calabria non ha un problema di mancanza di risorse. Ha mare, borghi, cammini, parchi, paesaggi agricoli, viticoltura, artigianato, spiritualità, archeologia, cultura materiale e comunità ancora fortemente identitarie. Il punto non è inventare nuove cartoline, ma costruire connessioni tra ciò che già esiste.

È lo stesso principio che vale per la destagionalizzazione, non basta aggiungere un evento fuori stagione o una campagna promozionale in più. Serve un’offerta che abbia senso dodici mesi l’anno, capace di integrare costa e aree interne, imprese e istituzioni, patrimoni culturali ed economie locali. In questo senso, il mare resta il grande attrattore, ma non può essere l’unico orizzonte del turismo calabrese.

Le Bandiere Blu come porte, non come trofei

Il secondo segnale che arriva dalle 27 Bandiere Blu ottenute dalla Calabria nel 2026, collocando la regione al secondo posto nazionale insieme alla Puglia, dietro la Liguria, è un risultato rilevante, perché il riconoscimento non riguarda soltanto la bellezza del mare, ma anche qualità delle acque, gestione ambientale, servizi turistici e capacità amministrativa delle destinazioni.

Ma anche qui il punto è: cosa facciamo dopo?

Una Bandiera Blu non dovrebbe essere solo una spiaggia certificata. Dovrebbe diventare una porta ordinata, leggibile e accessibile verso il territorio che sta dietro la costa. Se il turista arriva per il mare, il sistema turistico deve essere in grado di proporgli una ragione per attraversare, restare, scoprire e spendere valore anche altrove.

Dal mare all’interno: la funzione del Cammino del Normanno

Il Cammino del Normanno può assumere proprio questa funzione: trasformare il turismo costiero in occasione di attraversamento. Non tutti i visitatori percorreranno l’intero tracciato, ma molti potrebbero vivere una tappa, acquistare un’escursione guidata, visitare un borgo, entrare in una cantina, fermarsi in un museo, dormire una notte nell’interno, partecipare a un’esperienza enogastronomica o culturale.

È lì che un riconoscimento diventa economia. Non nella foto del premio, ma nella capacità di generare prenotazioni, lavoro per le guide, ristorazione locale, ricettività diffusa, mobilità, artigianato, vendita di prodotti, relazioni tra imprese e comunità.

I cammini, infatti, non funzionano quando restano semplici linee su una mappa. Funzionano quando diventano infrastrutture territoriali leggere: manutenzione, segnaletica, accoglienza, narrazione, servizi, trasporti, operatori formati e comunità coinvolte. Il caso della Via Francigena del Sud mostra bene che il valore dei cammini nasce dalla capacità di mettere insieme istituzioni, Comuni, associazioni, ricettività, ristorazione, trasporti, patrimoni e economie locali.

Dagli Dei ai Gelsomini: le coste come soglie

In questa prospettiva, località come Tropea, Capo Vaticano e la Costa degli Dei non sono alternative alla Calabria interna: possono diventarne l’ingresso naturale. Allo stesso modo, l’area ionica dalla Costa dei Gelsomini può funzionare da soglia verso le Serre, lo Stilaro, il basso Ionio, Bivongi, Stilo, iniziando da Monasterace.

La sfida è smettere di pensare le destinazioni come mondi separati. Tropea non deve essere solo Tropea, Roccella e Caulonia non devono essere solo movida e mare. Le Bandiere Blu non devono essere solo bandiere sulla spiaggia, perché tutto può diventare parte di un sistema più ampio, dove il turista arriva attratto dalla costa e viene accompagnato verso un’esperienza più profonda del territorio.

La costa intercetta il desiderio, ma l’interno può costruire le ragioni per prolungarlo.

Le aree interne non chiedono solo racconto

Naturalmente il turismo non può diventare la risposta unica ai problemi delle aree interne. Non sostituisce scuola, sanità, trasporti, lavoro, manutenzione e servizi essenziali, ma può essere una delle economie abilitate da territori che tornano ad avere funzioni.

Questo è un passaggio decisivo. Le aree interne non hanno bisogno solo di visibilità, ma di condizioni concrete per accogliere, produrre, trattenere valore e coinvolgere le comunità. Senza comunità locali, i cammini rischiano di diventare tracce disegnate su spazi vuoti, contenitori privi di contenuti.

Per questo il Cammino del Normanno non va trattato come un prodotto turistico isolato, ma come parte di una politica territoriale. Un cammino vive se qualcuno lo cura, lo percorre, lo racconta, lo vende, lo collega e lo abita.

Un primo progetto di sistema

La Calabria potrebbe partire da un’idea semplice: trasformare i Comuni costieri più forti in porte di accesso verso i cammini e le aree interne. Punti informativi nei luoghi Bandiera Blu, mappe digitali, QR code, pacchetti costa-cammino, escursioni di mezza giornata, weekend tematici, transfer verso le tappe, accordi tra hotel, B&B, guide, cantine, ristoranti, musei, parchi, GAL, Comuni e associazioni.

Non servono solo slogan. Serve una regia.

Serve un calendario unico di esperienze, serve mobilità leggera, serve una narrazione coordinata. Serve misurare non soltanto le visualizzazioni online, ma i pernottamenti nell’interno, le esperienze vendute, le imprese coinvolte, la spesa media, i mesi di attività generati, il valore che resta nei borghi.

Anche la recente legge nazionale sui Cammini d’Italia va in questa direzione, riconoscendo i cammini come itinerari da promuovere e valorizzare in chiave di turismo lento, sostenibile e diffuso.

Dalla Calabria delle medaglie alla Calabria delle connessioni

Il premio al Cammino del Normanno e le 27 Bandiere Blu dicono la stessa cosa da due prospettive diverse: la Calabria ha attrattori forti, ma lo sviluppo nascerà solo quando saprà collegarli.

Il mare può essere la porta. Il cammino può essere la dorsale. Le aree interne possono diventare il luogo in cui il turismo smette di consumare paesaggi e inizia a generare economie, relazioni e permanenza.

La Calabria premiata, oggi, ha davanti una scelta: celebrare i riconoscimenti oppure trasformarli in progetto, ma solo la seconda strada può fare davvero sistema.

*Esperto di Marketing e Comunicazione per le PMI e di Marketing Territoriale e Valorizzazione Culturale per la PA – CMO del gruppo Fedinvest