Il sindaco Francesco Mazzeo: «Puntiamo ad una manutenzione ordinaria e una gestione controllata dell’impianto. Per rimetterlo in funzione abbiamo investito oltre 35mila euro»

Con delibera di giunta comunale, Cessaniti avvia le procedure per la concessione in comodato d’uso del campetto di calcio a cinque sito nella frazione Pannaconi. L’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Mazzeo, infatti, nell’ottica di una gestione organica degli immobili comunali e per garantire il mantenimento nonché miglioramento e completamento della struttura ha inteso avviare tale percorso per consentire «lo svolgimento di attività di carattere sociale, di promozione, di interventi finalizzati al contrasto a fenomeni di disagio sociale nonché promozione di iniziative di prevenzione e sostegno a favore dei giovani». Si tratta di una formula di «comodato d’uso non gratuito con compensazione di opere di completamento o migliorative da apportare che saranno valutate in sede di presentazione candidatura», si fa rilevare nell’atto. [Continua in basso]

Sull’argomento, il primo cittadino Mazzeo ha evidenziato: «L’obiettivo è quello di affidare l’impianto a qualche associazione, ente oppure parrocchia in modo da garantire una manutenzione ordinaria e costante del sito. Lasciarlo nella non gestione significa un po’ abbandonare il campetto, lasciarlo all’usura e non possiamo permetterlo. Per riportarlo all’originale funzionamento abbiamo investito più di 35mila euro quindi puntiamo ad una gestione controllata e attenta». Il sindaco poi ha precisato che la manutenzione di tipo straordinario resta sempre in capo al Comune: «Il campetto è un bene pubblico, è di tutti. Ci auguriamo che i fruitori comprendano quanto sia importante mantenerlo pulito e in ordine. Con la gestione – conclude infine Mazzeo- auspichiamo di combattere gli episodi di vandalismo che troppo spesso continuano a registrarsi anche nel nostro comprensorio».

