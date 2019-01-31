Irene Malfarà e Cati Cimpoeru, che operano a Parghelia e Joppolo, si aggiudicano diversi trofei

Si è tenuto ad Andria nell’hotel Ottagono il secondo campionato internazionale “Passione Pizza”, organizzato da Antonio Scapicchio e dalla moglie Lucia Schiavone. Centinaia gli sfidanti provenienti da tutta Italia e dall’estero. A vincere sono stati Irene Malfarà, titolare insieme al campione mondiale di pizza Francesco Fortuna del locale “Miseria e Nobiltà” di Parghelia, e Cati Cimpoeru, del ristorante pizzeria “Al Cantuccio” di Joppolo. Irene Malfarà si è piazzata al secondo posto nella pizza classica, al secondo posto nel trofeo Methaurus, al secondo posto nella pizza Champions e al secondo posto Pizza Team in coppia con il suo collega dalla Basilicata Franco Lopez. Cati Cimpoeru conquista invece il primo posto nella categoria “Pizza in pala”, il primo posto nella categoria “Pizza Team” e il secondo posto nella categoria “Trofeo Greci”. Cati Cimpoeru fa parte del Movimento pizzaioli italiani. Tra i giurati, anche Luciano Sorbillo, della nota famiglia di pizzaioli di Napoli, da sempre sinonimo di autorevolezza nel settore. In foto Irene Malfarà e in basso Cati Cimpoeru