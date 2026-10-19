Dagli spettacoli a Torre Marrana alla collaborazione con il FAI, fino all'Info Point ospitato nel Museo della Cipolla: l'associazione ripercorre la stagione 2026 e ringrazia il Comune di Ricadi per il sostegno economico al servizio di informazione turistica

Cinquant'anni di attività al servizio del territorio, tra promozione culturale, accoglienza turistica e valorizzazione delle bellezze locali. La Pro Loco Capo Vaticano APS traccia il bilancio della stagione 2026, un anno particolarmente significativo per l'associazione di Ricadi, che ha celebrato il mezzo secolo dalla fondazione affiancando alle tradizionali iniziative estive un programma di eventi e servizi rivolti a residenti e visitatori.

Un percorso caratterizzato dal coinvolgimento dei volontari, dall'impegno dei giovani operatori e dalla collaborazione con istituzioni e realtà associative, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità e il proprio patrimonio culturale e paesaggistico.

Il Capo Arte Teatro Festival e le iniziative culturali

Tra gli appuntamenti principali dell'estate figura il Capo Arte Teatro Festival, inserito nel calendario dell'Estate Ricadese. Il progetto di DRACMA, con la direzione artistica di Andrea Naso, è stato organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'associazione InUtile e con il sostegno del Comune di Ricadi, della Regione Calabria e del Ministero della Cultura.

Gli spettacoli hanno animato Torre Marrana e le piazze del territorio, portando il teatro e le arti performative a contatto con residenti e turisti e contribuendo ad arricchire l'offerta culturale della stagione estiva.

Spazio anche alla riscoperta del patrimonio locale attraverso la collaborazione con la Delegazione FAI di Vibo Valentia. Il 10 luglio, al Belvedere dei Cannoni, si è svolta l'iniziativa «Il Giardino degli Dei tra storia, profumi e orizzonti», un percorso dedicato alla conoscenza del luogo attraverso il racconto della sua storia e delle sue curiosità, curato dalla Pro Loco, e un'esperienza botanica e olfattiva accompagnata da Fabrizio Giuliano, cofondatore di Acqua degli Dei.

I cinquant'anni della Pro Loco Capo Vaticano

Il momento simbolicamente più importante della stagione è stato quello del 12 agosto, quando al Belvedere del Faro si sono svolte le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'associazione, nata nel 1976.

Una serata dedicata alla memoria e alla storia della Pro Loco, attraverso testimonianze, immagini e riconoscimenti che hanno riunito fondatori, presidenti, soci storici e attuali. L'occasione ha consentito di ripercorrere il contributo dell'associazione alla crescita e alla promozione di Capo Vaticano nel corso di cinque decenni.

Tra i momenti della celebrazione anche il riconoscimento a Pippo Caffo e alla famiglia Caffo, per il legame con il territorio e il sostegno alle iniziative locali.

L'anniversario ha rappresentato inoltre un'opportunità per guardare al futuro dell'associazionismo, con particolare attenzione alla necessità di coinvolgere le nuove generazioni nella vita della comunità.

L'Info Point turistico e il sostegno del Comune

Accanto alla programmazione culturale, un ruolo importante è stato svolto dall'Info Point turistico, ospitato nei locali del Museo della Cipolla, che ha concluso la propria attività secondo il calendario previsto.

Un servizio di informazione e accoglienza che il direttivo della Pro Loco considera un punto di forza per il territorio, soprattutto per il rapporto diretto con i visitatori e per la possibilità di accompagnarli alla scoperta delle risorse locali.

Alla conclusione delle attività, l'associazione ha rivolto un particolare ringraziamento all'Amministrazione comunale di Ricadi, che ha garantito il sostegno finanziario e la copertura integrale delle spese relative all'edizione 2026 del servizio.

Un riconoscimento è stato espresso anche al direttore del Mu.Ri – Rete Museale di Ricadi, per la disponibilità e la collaborazione nell'ospitare l'Info Point.

Il ringraziamento ai volontari e lo sguardo alle prossime stagioni

Nel bilancio conclusivo, il direttivo ha voluto sottolineare il contributo delle numerose persone e realtà che hanno collaborato alla riuscita delle iniziative: artisti, associazioni, tecnici, sponsor, collaboratori e volontari. Un ringraziamento particolare è stato riservato ai soci, per la fiducia e il sostegno dimostrati nel corso dell'anno.