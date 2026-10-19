Per il gasolio Reggio Calabria è prima con il 20% degli impianti sotto soglia, ultima Catanzaro con il 13%. A Cosenza la percentuale più alta (51%) di stazioni di servizio con il prezzo della benzina sotto i 2 euro. I risultati dell’analisi di Facile.it
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Diesel sopra i 2,20 euro al litro nella maggior parte dei distributori calabresi, ma c’è ancora chi resiste ai rincari. Secondo un’analisi di Facile.it sui dati del Ministero aggiornati al 18 ottobre – prendendo in esame tutti i distributori censiti dal Mimit nella regione che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi – circa 105 impianti su oltre 670 esaminati (circa il 16%) consentono di fare rifornimento in modalità self sotto questa soglia, mentre per la benzina sono circa 310 (il 46%) quelli con prezzi inferiori ai 2 euro al litro.
La mappa provinciale
Come si articola la situazione a livello provinciale? Per il gasolio, gli automobilisti più fortunati sono quelli della provincia di Reggio Calabria, area dove il 20% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di sotto della soglia dei 2,20 euro al litro.
Al secondo posto si posiziona la provincia di Vibo Valentia, (qui il 19% dei distributori analizzati ha ancora un prezzo inferiore al “tetto”), al terzo la provincia di Crotone (18%).
Valori al di sotto della media regionale per la provincia di Cosenza (14%) e, all’ultimo posto della regione, quella di Catanzaro, area dove appena il 13% dei distributori analizzati offriva un prezzo del gasolio inferiore ai 2,20 euro al litro.
Per la benzina la situazione è più rosea; in vetta alla classifica si trova la provincia di Cosenza, area dove il 591 dei distributori analizzati aveva, alla data di rilevazione, un prezzo in modalità self inferiore ai 2 euro al litro.
Al secondo posto Reggio Calabria (49%), seguita da Vibo Valentia (43%). Chiudono la graduatoria la provincia di Crotone (42%) e quella di Catanzaro, dove solo il 37% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro.
Il prezzo del carburante
Analizzando i dati ufficiali del Mimit aggiornati al 19 ottobre 2026, in Calabria il prezzo medio della benzina sulla rete stradale in modalità self è pari a 2,056 euro al litro. Per il gasolio, invece, il prezzo medio è pari a 2,292 euro al litro.