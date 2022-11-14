All'incontro hanno partecipato il sindaco Limardo, l'assessore alle Attività produttive Corrado e i rappresentanti delle varie categorie di esercenti. Ecco di cosa si è parlato

Si è riunito nei giorni scorsi al Comune di Vibo Valentia il tavolo tecnico permanente, istituito dall’amministrazione nel 2020, per affrontare le problematiche relative al comparto del commercio, in special modo quello del centro storico cittadino. Un incontro presieduto dal sindaco Maria Limardo e dall’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado, le quali hanno ascoltato le proposte avanzate dai rappresentanti delle varie categorie di esercenti.

In particolare – riporta una nota della Giunta – ci si è concentrati su alcuni punti che vanno da «una migliore gestione del transito dei mezzi su corso Vittorio Emanuele III al controllo sui rifiuti depositati sui marciapiedi prima dell’orario stabilito; da una migliore disciplina per la circolazione dei cani a causa delle deiezioni che imbrattano la pavimentazione, alla valutazione sull’opportunità di consentire la sosta delle auto in piazza Martiri d’Ungheria anche nel pomeriggio dal 15 novembre al 15 gennaio, a causa del cantiere attualmente insistente in piazza Spogliatore. Altre richieste hanno riguardato l’ipotesi di istituire una Ztl con insegne luminose e permessi da rilasciare per il transito su corso Vittorio e le proposte per luminarie, mercatini natalizi, strisce blu ed altre attività». [Continua in basso]

L’amministrazione comunale, nel sottolineare «l’importanza di una interlocuzione costante con le categorie interessate, grazie alla quale si potranno raggiungere importanti traguardi nell’interesse di tutti», ha esposto tutti i progetti in cantiere. In merito alla Ztl, invece, è stato «illustrato ai presenti un importante progetto già finanziato, City Log, che consentirà di regolamentare il transito nel centro storico dei mezzi commerciali, i quali potranno appoggiarsi a due piazze esterne al perimetro pedonale che verrà invece attraversato solo da mezzi elettrici per le attività di carico/scarico». Un progetto che l’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni presenterà proprio ai commercianti in un futuro apposito incontro.

Di fronte alla richiesta dei rappresentanti di conoscere in anticipo le iniziative in programma, l’amministrazione ha garantito la propria disponibilità ed ha proposto di rinnovare mensilmente la riunione del tavolo tecnico. «La sinergia è un aspetto fondamentale del nostro agire politico – ha concluso il sindaco Maria Limardo – e la volontà di perseguire obiettivi comuni è la spinta che ci porta ad ottenere risultati sempre migliori per dare manforte alle preziosissime attività commerciali e produttive del nostro territorio».