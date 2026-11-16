La Denominazione Comunale (Deco) di Dasà entra nella fase operativa. Con la determinazione dell’Area amministrativa n. 13, del 13 novembre 2026, il Comune ha avviato gli adempimenti attuativi del Regolamento De.Co. e del Disciplinare generale, approvati dal Consiglio comunale con delibera del 3 giugno 2026.

Il provvedimento adotta i modelli per l’istanza di riconoscimento, la scheda tecnica specifica, la richiesta dell’operatore per l’uso della De.Co., le dichiarazioni di impegno e assenza di conflitti d’interesse e lo schema del Registro comunale. La procedura si inserisce nel percorso avviato dalla Giunta il 9 novembre 2026, attraverso due delibere con le quali sono stati approvati il logo e il Manuale d’uso ed è stata nominata la Commissione De.Co.

Le proposte potranno essere trasmesse al Protocollo comunale, anche via Pec all’indirizzo protocollo.dasa@asmepec.legalmail.it. Ogni istanza sarà sottoposta a verifica di completezza e a un’istruttoria sul legame con il territorio, sui requisiti previsti, sulla scheda tecnica e sugli eventuali adempimenti di settore o diritti di terzi. La Commissione esprimerà il proprio parere motivato; la decisione finale sarà adottata dall’organo competente secondo il regolamento.

Il riconoscimento di una specifica realtà, la sua iscrizione nel Registro e l’autorizzazione all’uso del logo sono passaggi distinti. L’approvazione del logo, quindi, non autorizza automaticamente cittadini o operatori a utilizzarlo: occorre la specifica autorizzazione riferita al soggetto e al prodotto o all’attività riconosciuti.

La determinazione non introduce tariffe, diritti o altri oneri a carico dei richiedenti. Regolamento, schede approvate, Registro e informazioni procedurali saranno pubblicati sul sito istituzionale nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

«Con l’adozione della modulistica e delle modalità di tenuta del Registro rendiamo concretamente attivabile il percorso De.Co.» dichiara il sindaco Raffaele Scaturchio. «Vogliamo valorizzare le realtà legate alla storia e all’identità di Dasà attraverso una procedura trasparente, con criteri verificabili e uguali per tutti».

La De.Co., si precisa, è uno strumento comunale di riconoscimento e valorizzazione territoriale: non sostituisce certificazioni di qualità o di origine, né autorizzazioni e adempimenti richiesti dalla normativa vigente.