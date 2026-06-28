C’è anche Gerocarne tra i 23 Comuni vibonesi inseriti nell’elenco degli interventi di piccola viabilità stradale finanziati, nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali.

Il piano interventi a Gerocarne

Piazzatosi al 112esimo posto della graduatoria generale, Gerocarne porta a casa un finanziamento di 150mila euro, il massimo ottenibile. Risorse cruciali che si tradurranno subito in cantieri per il rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza del territorio.

Soddisfatto il sindaco Pasquale Vivona, che ha commentato a caldo il risultato: «Con grande soddisfazione comunico che il Comune di Gerocarne è risultato beneficiario di 150.000 euro destinati alla messa in sicurezza delle strade comunali. Le risorse consentiranno di intervenire nella sistemazione di diversi tratti della viabilità, con lavori già previsti nelle frazioni di Ariola, Sant'Angelo e Ciano, migliorando la sicurezza e la percorribilità a beneficio dei cittadini».

Il primo cittadino ha poi rivendicato la linea programmatica della sua giunta: «Questo ulteriore risultato conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nel reperire finanziamenti e nel programmare interventi concreti per la tutela e la valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di migliorare i servizi e la qualità della vita dell'intera comunità». Con l'approvazione della graduatoria e la certezza dei fondi, la palla passa ora agli uffici tecnici per l'avvio formale dei lavori.