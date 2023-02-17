La rivista internazionale inserisce anche l’azienda di Limbadi fra i brand di primo piano del Made in Italy

Fra le cento migliori imprese italiane c’è anche il gruppo Caffo di Limbadi. Il riconoscimento arriva dalla rivista internazionale Forbes e rappresenta un risultato di pregio per l’azienda specializzata nella produzione di amari e distillati che vanta una storia ultracentenaria. Tutto partì da Giuseppe Caffo, a fine ‘800. Ai piedi dell’Etna iniziò a distillare vinacce fondando l’azienda italiana che ancora porta il suo nome, diventata oggi un brand di primo piano del Made in Italy. Nel 1915, dopo averla gestito per anni in affitto, rilevò una distilleria esistente a Santa Venerina, vicino Catania, con una produzione basata soprattutto sui distillati, alcole e derivati della lavorazione del vino. Con il passare del tempo si avviò la produzione di liquori ottenuti da antiche ricette che, grazie ai sapienti dosaggi di erbe aromatiche ed officinali infuse in alcole di ottima qualità, ottennero immediatamente i favori della raffinata clientela dell’epoca. [Continua in basso]

Il figlio Sebastiano e i fratelli tornati dall’Australia, costituirono poi la società “Fratelli Caffo – Distillerie di alcole, brandy e tartarici” riattivando un’antica distilleria in Calabria a Limbadi, località all’epoca famosa per la sua produzione di ottimo vino rosso. L’azienda, oggi in mano al nipote omonimo di Giuseppe e a suo figlio Sebastiano, continua a coniugare esperienza ed innovazione, arrivando a proporre i suoi prodotti oltre i confini nazionali. Il risultato messo nero su bianco da Forbes, testimonia l’impegno di una azienda che porta in alto il nome della Calabria.

Il presidente della giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha così commentato la notizia: «Il gruppo Caffo nella classifica delle migliori 100 aziende italiane secondo Forbes. Un plauso a questa eccellenza calabrese che ci rende orgogliosi, non solo per la provenienza, ma anche per la qualità. Infatti i prodotti Caffo sono 100% “made in Italy”, con l’utilizzo di gran parte delle materie prime a chilometro zero. Un vero e proprio orgoglio calabrese».

