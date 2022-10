Il Vecchio amaro del capo red hot con peperoncini di Calabria vince il premio Brands award

Premiato Vecchio Amaro del Capo red hot. Il prodotto ha conquistato il podio nell’ambito del Brands award 2022, all’interno della categoria contest “New entri 2022”. La competizione mira a dare visibilità alle novità presenti sul mercato della grande distribuzione. Per Vecchio Amaro del Capo red hot si tratta di una ulteriore conferma avendo già vinto, 3 medaglie al Sip award concorso internazionale che ha da subito percepito le potenzialità del prodotto. Brands Award è l’unica iniziativa basata sulle migliori performance annue con criteri di selezione riferiti a dati di vendita Iri (uno dei più prestigiosi centri al mondo specializzato in Analytics sul mercato del largo consumo), sottoposti al giudizio di tecnici (buyer/category/direttori acquisti della Gdo) e di consumatori. È l’unica competizione alla quale non ci si iscrive. Il premio è stato organizzato da Gdoweek e Mark Up in collaborazione con Iri e Toluna. [Continua in basso]

Vecchio Amaro del Capo red hot, è il primo amaro al peperoncino piccante di Calabria. Per celebrare il proprio territorio, la Distilleria F.lli Caffo ha creato la versione piccante di Vecchio Amaro del Capo, che ha riscosso grande successo, diventando un ‘must’ per gli appassionati di liquori sia gustato in purezza, sia in mixology. Alle note delle ventinove erbe e spezie che caratterizzano l’iconico amaro calabrese, si associa quella leggermente piccante del peperoncino di Calabria, il trentesimo ‘inaspettato’ ingrediente che sorprende il palato e ne esalta il carattere unico.

Derivato anch’esso dalla filiera sotto il controllo totale dell’azienda, dalla coltivazione degli ingredienti principali, alla realizzazione degli infusi e dei distillati dai quali si ottiene il suo particolare gusto al 100% naturale, fino a tutte le fasi di miscelazione, affinamento e confezionamento, l’amaro è un prodotto 100% calabrese e 100% Caffo. Un altro prodotto che ha consentito alla distilleria di valorizzare le materie prime locali. Così come il Liquorice, che ha creato la nuova categoria di liquori a base di liquirizia di Calabria dop, l’Indianello, il primo liquore a base di fichi d’India di Calabria, Grappepe la prima grappa al peperoncino di Calabria, Finocchietto Caffo primo liquore a valorizzare il finocchietto selvatico calabrese, Emporia Gin l’unico distillato in Calabria a base del raro ginepro fenicio, le Grappe di Magliocco, di Gaglioppo, di Greco e tante altre specialità.