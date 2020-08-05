Le Ferrovie dello Stato annunciano intanto nuove corse per il prossimo weekend da e per Milano

“L’avevo promesso mesi fa che mi sarei impegnato allo spasimo affinché anche il Frecciarossa di Trenitalia, dopo Italo, fermasse alla stazione di Vibo/Pizzo e oggi sono felice di annunciare che il risultato è stato centrato in pieno. Il lavoro paga, sempre”. E’ quanto afferma, in una nota, il portavoce alla Camera dei Deputati del Movimento 5 stelle, Riccardo Tucci, che continua: “Una coppia di treni veloci sta facendo in questi giorni la spola su e giù per lo Stivale collegando la città di Torino a quella di Reggio Calabria. Ogni mattina un Frecciarossa di Trenitalia parte dalla stazione di Torino Porta Nuova alle 10, passando da Roma Termini alle 15, per arrivare a Reggio Calabria centrale alle 21, non prima di essersi fermato allo scalo di Vibo/Pizzo alle 19,54. Viceversa, ogni giorno, un Frecciarossa parte da Reggio Calabria centrale alle 6,57 fa tappa a Vibo/Pizzo alle 8,00, per poi arrivare a Torino Porta Nuova alle 18,00. [Continua]

Non era un risultato scontato quello ottenuto – spiega Tucci – tant’è che in un primo momento la notizia che il Frecciarossa non avrebbe fatto scalo alla stazione di Vibo/Pizzo aveva sollevato un vespaio di polemiche e le giuste recriminazioni da parte degli utenti. Subito mi sono attivato per sanare il grave vulnus e dopo varie interlocuzioni col viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancellieri e il suo staff si è giunti all’esito sperato. Vibo merita le fermate dei treni veloci per diverse ragioni, in primo luogo, perché è capoluogo di provincia, poi perché ha un potenziale bacino d’utenza di 160 mila persone, destinato a raddoppiare in estate, e infine perché la Costa degli Dei, meta del turismo internazionale, si trova a pochi chilometri di distanza ed è impensabile vederla sguarnita di un servizio ferroviario efficiente.

Un hub ferroviario ben servito e valorizzato è la “conditio sine qua non” per il rilancio del territorio. Per questo mi piace ricordare che oggi la stazione vibonese ha dal 14 giugno una biglietteria riaperta e da luglio il passaggio e la fermata dei treni veloci Italo, Frecciargento e Frecciarossa. Come si evince – conclude Tucci – oggi siamo in presenza di un ventaglio di offerte di viaggio non trascurabile, che attestano l’attenzione del Governo e del Movimento 5 stelle al territorio come non si vedeva da decenni. Arrivano e ripartono i treni veloci da Vibo/Pizzo e con loro ripartono il Vibonese e la Calabria”.

Dal canto suo, le Ferrovie dello Stato con altra nota comunica oggi che saranno sei i collegamenti Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria nel prossimo weekend, al fine di facilitare gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive, offrendo così un sostegno concreto al turismo e all’economia del territorio.

Alla scoperta della Calabria con il Frecciarossa

Frecciarossa Milano C.le (11.50) – Reggio Calabria (22.05) corse previste 7, 8 e 9 agosto

Frecciarossa Reggio Calabria (11.50) – Milano C.le (22.10) corse previste 8, 9, 10 agosto

I Frecciarossa fermano a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.

Dal primo agosto, inoltre, per rendere ancora più agevole il collegamento fra la Sicilia e le città servite dall’Alta Velocità, sono in totale 30 le corse giornaliere delle navi veloci di Blu Jet (Gruppo FS Italiane) fra Messina e Villa San Giovanni.

Così il Gruppo FS Italiane intende sostenere il turismo potenziando nei giorni 7, 8, 9 e 10 agosto i collegamenti ferroviari con le città di mare e alcune tra le mete più attraenti della Penisola. L’iniziativa rientra in un piano che Trenitalia ha previsto per sostenere il turismo durante tutto il mese di agosto nelle giornate di maggiore mobilità, da Milano verso il Sud.