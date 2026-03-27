In Calabria, tra oliveti e tradizione agricola, arriva un nuovo riconoscimento per l’Antico Frantoio Bardari, azienda di famiglia guidata oggi da Nicola Bardari, 23 anni, originario di Pizzo. Il suo olio extravergine di oliva biologico ha ottenuto 4 gocce nella Guida Bibenda, valutazione che corrisponde alla fascia di merito «ottimo» e che colloca l’azienda tra le realtà calabresi selezionate dalla pubblicazione.

Nel comunicato si sottolinea che, in Calabria, «sono solo 22 i produttori selezionati», un dato richiamato per evidenziare il peso del riconoscimento ottenuto dall’azienda. La stessa nota ricorda che la guida, edita dalla Fondazione Italiana Sommelier, rappresenta «un punto di riferimento per consumatori e professionisti» e che ogni anno prende in esame migliaia di produzioni italiane, riservando nel mese di marzo uno spazio specifico agli oli novelli.

A spiegare il senso di questo appuntamento editoriale è lo stesso Nicola Bardari, che nel comunicato afferma: «Ogni anno questa associazione, nata sempre dal lavoro di Luigi Veronelli, dedica una sezione della prestigiosa Guida Bibenda ai migliori oli Evo prodotti in Italia. E marzo, in particolare, si rivela il mese dell’aggiornamento, al fine di poter gustare i frutti del raccolto dell’anno della campagna olearia in corso».

Il tratto territoriale resta centrale anche nel profilo dell’azienda. La nota evidenzia infatti come l’attività operi «prevalentemente nel catanzarese», pur raccogliendo riscontri da diverse aree del Paese, e insiste sulla scelta del giovane imprenditore di restare nella propria terra. «Nicola è di Pizzo, dove ha scelto di restare e di investire, contribuendo così allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione delle sue eccellenze», si legge nel comunicato, che collega il risultato ottenuto a un percorso già segnato da altri riconoscimenti arrivati negli ultimi mesi.

Tra questi vengono richiamati l’inserimento dell’Antico Frantoio Bardari tra le eccellenze italiane e il premio ricevuto agli Italy Food Awards nella categoria oleifici. Anche in questo caso, però, il comunicato lega il risultato soprattutto al lavoro quotidiano in azienda e negli uliveti: «Successi che non sono frutto del caso, ma di un lavoro costante negli oliveti; lavoro che passa anche nell’attenta cura di ogni fase di produzione e nella tenacia di portare avanti una tradizione familiare con uno sguardo moderno e innovativo».