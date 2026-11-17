Le eccellenze gastronomiche della Calabria approdano sul palcoscenico nazionale del "Gustus – Expo dei Sapori Mediterranei", il salone professionale dedicato al mondo dell'agroalimentare e della ristorazione ospitato negli spazi della Mostra d'Oltremare di Napoli. A rappresentare il saper fare del territorio calabrese e vibonese c'era anche Madí, realtà già affermata con le sue pizzerie di Vibo Valentia e Rende, protagonista dell'evento in sinergia con Latteria Sorrentina.

L'incontro tra tradizione casearia e identità calabrese

A portare la bandiera di Madí alla kermesse partenopea sono stati il giovane titolare vibonese Nicola Massaria e i collaboratori Simone Lo Bianco e Saverio Lo Bianco. Una trasferta nata all'insegna della valorizzazione territoriale, in cui la storica tradizione casearia di Latteria Sorrentina si è fusa con una selezione ricercata di prodotti calabresi.

Il risultato è stato un laboratorio a cielo aperto di nuove combinazioni di gusto e interpretazioni della pizza contemporanea, capace di raccontare non solo la qualità delle materie prime, ma anche il lavoro quotidiano, la passione e le storie delle aziende che custodiscono l'identità enogastronomica della regione.

Confronto e crescita tra i professionisti dell'arte bianca

La partecipazione al Gustus si è rivelata una vetrina preziosa per favorire il dialogo tra territori e realtà produttive diverse. Durante le giornate in fiera, il confronto diretto con altri professionisti ed esperti del settore ha permesso di scambiare idee, tecniche ed esperienze, mettendo sempre al centro l'eccellenza degli ingredienti e il valore delle collaborazioni.

Le voci dei protagonisti: «Un'occasione di incontro e crescita»

Al rientro dall'esperienza napoletana, è grande l'entusiasmo nelle parole dei tre giovani protagonisti: «Abbiamo vissuto questa esperienza con entusiasmo e con il desiderio di portare qualcosa che raccontasse davvero il nostro territorio – dichiarano Nicola Massaria, Simone Lo Bianco e Saverio Lo Bianco –. La Calabria ha prodotti straordinari e dietro ognuno di essi ci sono persone, storie e tanto lavoro. Essere al Gustus, insieme a Latteria Sorrentina, ci ha permesso di condividere tutto questo con professionisti e appassionati del mondo della pizza. È stata soprattutto un'occasione di incontro, confronto e crescita».

Per Madí si chiude così un capitolo ricco di stimoli e nuove relazioni, con la soddisfazione di aver portato con orgoglio un autentico pezzo di Vibo Valentia e della Calabria in una delle manifestazioni più importanti del panorama agroalimentare mediterraneo.