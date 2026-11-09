Il segretario provinciale Franco Caso contesta i nuovi criteri ministeriali per il 2027: «Le difficoltà di collegamento e le condizioni ambientali non sono cambiate». Chiesta una rivalutazione e un intervento dei rappresentanti politici del territorio

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«Non si cancellano anni di disagio reale con dei nuovi criteri». Il Siulp di Vibo Valentia si oppone alla possibile esclusione del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno dall'elenco delle sedi disagiate per il 2027. Una decisione che, secondo il sindacato, ignorerebbe le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti in servizio nel comprensorio delle Serre calabresi. E per evidenziare quella che considera una contraddizione, il Siulp propone un confronto emblematico: Fiumicino, alle porte di Roma, sarebbe riconosciuta come sede disagiata, mentre Serra San Bruno, a 800 metri di altitudine nel cuore dell'Appennino calabrese, perderebbe tale riconoscimento.

A sollevare il caso è Franco Caso, segretario generale provinciale del Siulp, che interviene sulla bozza del provvedimento ministeriale relativo alla revisione dei criteri per l'individuazione delle sedi disagiate per il prossimo anno.

«Ci dispiace dissentire rispetto ai nuovi criteri previsti per l'individuazione delle sedi disagiate per l'anno 2027, che determinerebbero l'esclusione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno dal relativo Decreto», afferma il sindacalista.

«Le difficoltà del territorio non sono scomparse»

«Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe un arretramento difficilmente comprensibile e, soprattutto, non rispondente alle reali condizioni in cui quotidianamente operano le donne e gli uomini della Polizia di Stato in quel territorio».

Caso ricorda come l'isolamento geografico, le difficoltà nei collegamenti e le particolari condizioni ambientali continuino a caratterizzare il territorio montano.

«Il Commissariato di Serra San Bruno non è diventato improvvisamente una sede priva di disagi: le caratteristiche geografiche, la collocazione territoriale, le difficoltà di collegamento, la distanza dai principali centri provinciali e regionali, nonché le particolari condizioni ambientali che da anni contraddistinguono il comprensorio delle Serre calabresi, non sono certo mutate per effetto dell'introduzione di una nuova scheda di rilevamento».

Per il sindacato, dunque, il rischio è che la revisione ministeriale finisca per privilegiare criteri burocratici rispetto alle effettive condizioni di lavoro degli operatori.

«La revisione dei criteri può anche essere legittima e, in linea di principio, condivisibile nell'obiettivo di rendere più omogenea e oggettiva l'individuazione delle sedi disagiate, ma ciò che non può essere condiviso è il rischio che, dietro una razionalizzazione standardizzata, si finisca per penalizzare proprio quei colleghi che da anni prestano servizio in condizioni oggettivamente difficili».

Sedi disagiate, quali vantaggi per gli agenti e cosa cambierebbe dal 2027

Il riconoscimento di sede disagiata comporta specifiche agevolazioni per il personale della Polizia di Stato. La più importante riguarda la possibilità di chiedere il trasferimento dopo un solo anno di permanenza, anziché i due ordinariamente previsti, ferme restando le particolari disposizioni applicabili ad alcune categorie.

La revisione dei criteri per il 2027, attualmente contenuta in una bozza di provvedimento ministeriale e dunque non ancora definitiva, prevede inoltre due fasce di disagio, con il riconoscimento, per quella più elevata, di sei mesi di anzianità figurativa aggiuntiva per ogni anno di servizio, utili ai fini della mobilità.

Il paradosso di Fiumicino: «C'è qualcosa che è sfuggito»

È il confronto con Fiumicino a rendere particolarmente dura la protesta del Siulp, che contesta gli effetti dei nuovi parametri.

«Il Siulp non intende assistere passivamente a una scelta di criteri che, a titolo meramente esemplificativo, inserisce Fiumicino - comune di oltre 80.000 abitanti, situato a circa 30 chilometri da Roma e sul livello del mare - tra le sedi disagiate anno 2027, mentre esclude Serra San Bruno, comune di circa 6.000 abitanti, situato a 800 metri di altitudine sull'Appennino Calabro e a oltre 30 chilometri da Vibo Valentia. C'è evidentemente qualcosa che è sfuggito!!!».

Una disparità che, secondo il sindacato, dimostrerebbe l'inadeguatezza dei nuovi criteri nel rappresentare le specificità dei territori.

L'appello alla politica: «Si scongiuri questa decisione»

Il Siulp chiede all'Amministrazione di rivalutare la posizione del Commissariato di Serra San Bruno, prendendo in considerazione le condizioni di vita e di lavoro del personale e coinvolgendo le rappresentanze sindacali territoriali.

La questione, sottolinea Caso, assume un significato ancora più rilevante in un'area caratterizzata dalla presenza della criminalità organizzata, dove garantire un presidio costante delle istituzioni rappresenta una necessità fondamentale.

Il sindacato teme inoltre che il mancato riconoscimento possa costituire «un ulteriore sacrificio per il personale e un segnale profondamente negativo per quanti, spesso lontani dalle proprie famiglie e dai propri affetti, continuano a garantire, con professionalità e senso del dovere, la presenza dello Stato in un territorio caratterizzato da una forte presenza della 'ndrangheta».

Da qui l'appello ai rappresentanti politici del Vibonese, affinché intervengano a sostegno della richiesta e contribuiscano a scongiurare una decisione che, secondo la segreteria provinciale del Siulp, rischierebbe di penalizzare ulteriormente gli agenti impegnati nel territorio delle Serre.