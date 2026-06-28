VIDEO | Lanciata oggi su Rai e Mediaset la nuova campagna del Gruppo Caffo girata nel borgo napitino. Tra vicoli, piazze e convivialità, lo spot racconta una Calabria viva e riconoscibile

C’è Pizzo, ma non come semplice scenografia. C’è il mare, ci sono i vicoli, le piazze, la luce del borgo e quella dimensione sospesa del dopo pranzo che, in Calabria, spesso è molto più di un momento di passaggio. Nel nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo, lanciato oggi con il titolo “Il Momento Ghiacciato”, il borgo napitino diventa il cuore visivo e narrativo di una campagna nazionale che intreccia prodotto, identità e promozione territoriale.

Lo spot, girato a Pizzo, esalta la provincia vibonese e con essa tutta la Calabria, con la convivialità mediterranea che rappresenta il filo conduttore. La scelta è quella di raccontare un territorio vivo, attraversato da persone, musica, movimento e gesti quotidiani. Una lunga tavolata, il pranzo che sembra finire, le conversazioni che rallentano, poi la bottiglia ghiacciata che arriva dal freezer e cambia il ritmo della scena. Da lì il racconto si apre: il tavolo diventa passerella, la piazza diventa palcoscenico, il borgo si trasforma in una festa collettiva.

Per Pizzo e per il Vibonese, il riverbero promozionale può essere significativo, soprattutto perché arriva attraverso una narrazione immediata e facilmente condivisibile.

Il fine pasto che diventa festa

Il concept della campagna ruota attorno all’idea di trasformare la fine del pasto nell’inizio di un momento da ricordare. È qui che il prodotto entra nella scena, senza schiacciare il contesto. L’Amaro del Capo, servito ghiacciato, diventa il gesto che accende la sequenza: lo stappo rompe l’attesa, la musica sale, le persone si alzano, la tavolata si allunga idealmente tra vicoli e piazze.

È una scelta narrativa semplice ma efficace, perché usa un rito familiare a molti italiani e lo colloca in un ambiente fortemente riconoscibile. Il risultato è uno spot che parla di convivialità, ma anche di appartenenza.

«Abbiamo scelto ancora una volta la Calabria perché è qui che nasce la nostra storia - afferma Nuccio Caffo -. Portare queste immagini nel mondo significa portare con noi un territorio straordinario, le sue persone e il suo modo autentico di vivere la convivialità». Un ringraziamento viene rivolto anche all’amministrazione comunale di Pizzo e ai pizzitani coinvolti nelle riprese, descritti come parte viva del progetto più che semplici comparse.

Una vetrina nazionale per il Vibonese

Il lancio dello spot è accompagnato da una pianificazione ampia, tra televisione, digitale, radio, piattaforme online e spazi digitali nelle grandi città. La campagna sarà trasmessa sulle reti Rai e Mediaset, con formati da 30 e 15 secondi, e proseguirà anche su altri canali, compresa la presenza digitale e social.

In un tempo in cui la promozione turistica passa sempre più dalle immagini brevi e dai reel social, lo spot può diventare un’importante leva di riconoscibilità per Pizzo e per la costa vibonese.

Le radici vibonesi del marchio Caffo

Gruppo Caffo 1915 ha il suo cuore produttivo in Calabria, con la distilleria di Limbadi, e Vecchio Amaro del Capo resta il prodotto simbolo dell’azienda. Anche per questo la scelta di girare a Pizzo assume un significato particolare. Non è solo un omaggio estetico al borgo, ma rimarca ancora una volta le radici vibonesi, come già accaduto in passato con lo spot girato alcuni anni fa a Tropea.