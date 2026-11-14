Lo scorso 12 novembre il direttore marketing Nicola Durante ha incontrato gli studenti del quarto e quinto anno nell’ambito di un progetto promosso dalla Pro Loco Terina UNPLI

Raccontare ai giovani come la cultura e il patrimonio artistico possano trasformarsi in motori concreti di sviluppo locale. È questo il cuore dell’incontro che si è svolto giovedì 12 novembre al Polo Liceale “Campanella–Fiorentino” di Lamezia Terme, protagonista Nicola Durante, direttore marketing del Polo Museale di Soriano Calabro.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi quarte e quinte nell’ambito di una lezione dedicata al turismo e al marketing territoriale, inserita all’interno di un progetto curato dalla Pro Loco Terina UNPLI Lamezia Terme. Durante l’appuntamento è stata illustrata la metodologia adottata dall’ente sorianese per valorizzare i beni culturali e rafforzare il legame tra museo, cittadini e territorio.

Un modello replicabile per i piccoli centri

L’esperienza del Polo Museale di Soriano Calabro dimostra come un’istituzione culturale possa andare oltre la semplice funzione espositiva, assumendo un ruolo attivo nella crescita economica e sociale della comunità. Attraverso una programmazione mirata, il dialogo costante con le realtà locali e il coinvolgimento diretto della popolazione, il patrimonio storico e artistico diventa così una risorsa viva, accessibile e generatrice di nuove opportunità: un modello di gestione applicabile anche in altri piccoli centri calabresi, dove l'identità culturale rappresenta la principale leva di rilancio.

Il valore formativo per i giovani

Piena soddisfazione per la riuscita dell’incontro e per l’interesse mostrato dai ragazzi, con uno sguardo rivolto agli sbocchi professionali del settore: «Condividere questa esperienza con le nuove generazioni significa contribuire a una maggiore consapevolezza del ruolo che musei e istituzioni culturali possono svolgere nella costruzione del futuro dei territori, oltre che stimolare la scelta di un percorso formativo e lavorativo in un ambito sempre in crescita come il nostro. Ringraziamo il Polo Liceale “Campanella–Fiorentino” per questa occasione di confronto e approfondimento».