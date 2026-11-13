Il Parco naturale regionale delle Serre punta sulla formazione all'estero per offrire nuove opportunità professionali ai giovani calabresi. L'ente, con sede a Serra San Bruno, ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del programma regionale CalALMA – Tirocini Europei per realizzare un progetto che consentirà a 24 giovani tra i 18 e i 29 anni di trascorrere quattro mesi in Francia e Spagna, impegnati in attività formative e tirocini nel settore della tutela ambientale.

L'iniziativa, denominata Green Mobility CalALMA, prevede un investimento complessivo di 299.412,04 euro, di cui 269.412,04 euro di finanziamento pubblico, sostenuto attraverso il PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027. Il Parco delle Serre sarà capofila del partenariato incaricato di realizzare il programma.

I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi: 12 giovani partiranno per la Francia e altri 12 per la Spagna, dove svolgeranno esperienze presso enti e organizzazioni impegnati nella gestione delle aree naturali protette, nella salvaguardia dell'ambiente e nei settori legati all'economia verde.

Il percorso comprenderà anche attività di preparazione e orientamento prima della partenza e un accompagnamento al rientro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo o la prosecuzione degli studi.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per il Parco delle Serre, che rafforza il proprio ruolo non soltanto nella tutela del patrimonio naturale, ma anche nella promozione di opportunità concrete per le giovani generazioni», dichiara il commissario straordinario Francesco Costantino. «Vogliamo offrire a ventiquattro ragazzi la possibilità di misurarsi con esperienze professionali europee, conoscere nuove realtà e acquisire competenze che possano diventare una risorsa per il loro futuro. Crediamo che la valorizzazione del nostro territorio passi anche attraverso l'investimento nelle persone e nella loro formazione».

Il progetto sarà realizzato attraverso una rete di collaborazione che coinvolge il Centro per l'Impiego di Serra San Bruno, l'associazione Nemesi A.C.E.S. e partner europei operanti nei due Paesi di destinazione.

«Le Serre possiedono un patrimonio ambientale straordinario e hanno bisogno di giovani preparati, capaci di trasformare questa ricchezza in occasioni di sviluppo e occupazione», aggiunge Costantino. «Con Green Mobility CalALMA intendiamo costruire un collegamento tra le esperienze più qualificate maturate in Europa e le potenzialità del nostro territorio. L'auspicio è che i ragazzi, una volta rientrati, possano mettere a frutto le competenze acquisite e contribuire alla crescita delle nostre comunità».

Candidature aperte fino al 30 novembre

La Regione Calabria ha disposto la riapertura dei termini per partecipare al programma. Le candidature potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026.

L'opportunità è rivolta ai giovani residenti in Calabria, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non lavorano e non frequentano percorsi di istruzione o formazione, i cosiddetti Neet.

Gli interessati dovranno rivolgersi al Centro per l'Impiego territorialmente competente, seguendo le modalità indicate dalla Regione. La documentazione e le informazioni necessarie per presentare domanda sono disponibili sul portale istituzionale Calabria Europa.