Cinquemila euro alla startup che ha progettato il servizio digitale Pertineo. Il sindaco Romeo: «La città attrae energie, competenze e creatività pronte a emergere»

Si è conclusa con l'affermazione della startup Sebyone la seconda edizione del Premio Vibo Smart, l'iniziativa promossa dal Comune di Vibo Valentia, attraverso l'assessorato all'Innovazione tecnologica, per valorizzare idee, progetti e soluzioni digitali capaci di generare innovazione e nuove opportunità per il territorio.

Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 è stato il progetto Pertineo, un'applicazione progettata per semplificare la segnalazione e la gestione degli interventi di manutenzione, favorendo un rapporto più diretto ed efficiente tra cittadini e amministrazione comunale. Per la startup vincitrice è previsto un premio di 5.000 euro, destinato allo sviluppo dell'applicazione, che resterà di proprietà del Comune di Vibo Valentia.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 17 luglio nell'atrio di Palazzo Gagliardi, dove le aziende partecipanti hanno illustrato le rispettive proposte davanti a una giuria tecnica specializzata, chiamata a valutare i progetti e a decretare il vincitore. La serata si è poi conclusa con un momento musicale affidato ai musicisti dell'Associazione Giuseppe Verdi, protagonisti di un'esibizione jazz.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare uno spazio nel quale idee, competenze e creatività possano trasformarsi in progetti concreti, confermando anche in questa seconda edizione la volontà dell'amministrazione comunale di investire sull'innovazione e sul coinvolgimento di giovani, scuole, imprese e cittadini.

Il sindaco Enzo Romeo ha sottolineato il valore dell'iniziativa per la crescita della città: «Vibo Smart è la dimostrazione concreta che la nostra città attrae energie, competenze e creatività pronte a emergere. Crediamo fortemente nei giovani, nelle scuole e nelle imprese che hanno il coraggio di proporre idee nuove. La pubblica amministrazione deve essere un alleato dell'innovazione, non un ostacolo». Un impegno che, come ha evidenziato il primo cittadino, proseguirà anche in futuro: «Continueremo a sostenere percorsi che valorizzano i talenti e generano opportunità per tutta la comunità».

Sulla stessa linea l'assessore all'Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Luisa Santoro, ideatrice del premio, che ha evidenziato la crescita della manifestazione: «Questa seconda edizione conferma che Vibo Smart è ormai un appuntamento riconosciuto e atteso. I progetti presentati hanno mostrato visione, qualità e una grande attenzione ai bisogni reali del territorio». L'assessore ha quindi ribadito la direzione intrapresa dall'amministrazione: «Il Comune è impegnato a costruire una città più efficiente e vicina ai cittadini, e iniziative come questa rappresentano un tassello fondamentale del nostro percorso di modernizzazione».

In conclusione, Luisa Santoro ha rivolto un ringraziamento alla giuria, allo sponsor Polo Digitale Calabria, agli uffici comunali, a tutte le persone che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa e ai numerosi cittadini che hanno preso parte alla manifestazione, sottolineando come il successo dell'edizione 2026 rappresenti un ulteriore passo nel percorso di crescita di Vibo Smart quale laboratorio di innovazione per il territorio.