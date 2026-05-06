Un nuovo tassello si aggiunge al lungo percorso di realizzazione della Trasversale delle Serre SS182, con l’inaugurazione del tratto Colle Scornari, un’opera attesa da anni e ritenuta strategica per il rilancio dei collegamenti tra i territori interni della Calabria.





Alla cerimonia ha preso parte anche la Filca Calabria, il sindacato delle costruzioni della Cisl, che ha voluto sottolineare il valore non solo infrastrutturale ma anche sociale dell’intervento.



Secondo la Cisl Magna Grecia, la Filca Cisl Calabria e la Fit Cisl Calabria la SS182 rappresenta molto più di una semplice arteria viaria: è uno strumento fondamentale per ridurre le distanze tra Tirreno e Ionio, migliorare la mobilità dei cittadini, agevolare i servizi – a partire da quelli sanitari – e creare nuove opportunità per lo sviluppo economico e turistico dei territori.





Il segretario generale della Filca, Christian Demasi, ha parlato di un «cammino lungo ma, ci auguriamo, ormai inesorabile verso il completamento dell’opera». «Le infrastrutture – ha evidenziato Demasi – sono un vero motore di crescita economica e sociale, capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita dei cittadini, soprattutto nelle aree interne che troppo spesso soffrono di isolamento e marginalità».



Il percorso che ha portato a questo risultato, tuttavia, non è stato semplice. Negli anni si sono registrate numerose difficoltà, rallentamenti e criticità, che hanno reso necessario il ricorso a strumenti di controllo e garanzia come protocolli di legalità, cabine di regia e tavoli di monitoraggio. Un lavoro complesso, che ha visto il sindacato impegnato in prima linea per garantire trasparenza, rispetto delle regole e tutela dei lavoratori.



«La Filca – ha ricordato il segretario Demasi – è sempre stata presente, insieme al sindacato unitario, nel difendere i principi di legalità, giustizia sociale e rispetto delle norme contrattuali, elementi imprescindibili per uno sviluppo sano e sostenibile del territorio».



Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alle condizioni di lavoro nei cantieri. La Cisl, la Filca e la Fit hanno ribadito la necessità di un’organizzazione del lavoro che metta al centro sicurezza, dignità e formazione delle maestranze, evitando improvvisazioni e garantendo standard elevati lungo tutto il ciclo di realizzazione dell’opera.



«L’inaugurazione del tratto Colle Scornari rappresenta un segnale positivo, ma non un punto di arrivo. La Cisl Magna Grecia chiede un’accelerazione decisa verso il completamento dell’intera infrastruttura», dice il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri.



«Si tratta di un passo concreto verso una mobilità più moderna ed efficiente. Per chi lavora ogni giorno nel settore dei trasporti - afferma il segretario generale della Fit Cisl Calabria Sergio Colosimo - questa infrastruttura significa tempi di percorrenza più certi e collegamenti più efficienti e sicuri. La Trasversale delle Serre è un’opera strategica per rendere più competitivo l’intero sistema regionale».



«L’obiettivo – concludono Gualtieri, Demasi e Colosimo – è quello di consegnare all’area centrale della Calabria un’opera moderna, efficiente e funzionale, capace di valorizzare le potenzialità inespresse dei territori, favorire la crescita economica e offrire nuove prospettive alle comunità locali. Solo così si potrà parlare davvero di sviluppo e di futuro per le nostre aree interne».