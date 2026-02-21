A darne notizia è il vicepresidente della Provincia Nico Console che loda «l’impegno e la dedizione sinergica degli ordini professionali e delle istituzioni politiche»

«Con grande soddisfazione, annuncio che il Ministero dell’economia e delle finanze ha provveduto a rivedere il Piano di chiusura delle Corti di giustizia tributaria e, dall’originaria previsione di chiusura di ben 64 sedi, si è passati alla chiusura di sole 22 sedi. Il fatto che ci riempie di orgoglio e di gioia è che la Corte di giustizia tributaria di Vibo Valentia è salva».

Ad esultare in questi termini, è il vicepresidente della Provincia di Vibo, Nico Console, il quale, in un comunicato stampa, ha dato notizia di come sia stata «scongiurata la chiusura» della sede di Corte di giustizia tributaria cittadina rendendo merito «all’impegno e alla dedizione sinergica degli ordini professionali e delle istituzioni politiche».

«In particolare - spiega Console - mi preme sottolineare e ringraziare, oltre al presidente dell’Ordine degli avvocati Franco De Luca, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina e l’ex vicepresidente, mio predecessore, Nicola La Sorba, nonché la Camera tributaria di Vibo Valentia».

Resta in città, pertanto, «un presidio di giustizia per i cittadini che altrimenti si sarebbe visti costretti a ricorrere alla Corte di Catanzaro con aggravio di costi e tempistiche». Da Console, in conclusione, «la massima soddisfazione perché la provincia di Vibo Valentia continua a mantenere questo importante presidio giurisdizionale» in quanto «i presidi di giustizia sono fondamentali e saranno sempre difesi e tutelati: questo è il compito delle istituzioni che intendiamo strenuamente perseguire».