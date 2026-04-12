Il Vibonese supera i 100mila follower su Facebook. Un traguardo che parla di partecipazione, fiducia e legame con il territorio. La testata web del Gruppo Diemmecom, dell’editore Domenico Maduli, raggiunge un risultato importante e conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per l’informazione locale nella provincia di Vibo Valentia.

Un dato che arriva dopo oltre un decennio di attività sul web, durante il quale Il Vibonese, diretto dal 2024 da Enrico De Girolamo, ha costruito giorno dopo giorno una relazione solida con i lettori. Non si tratta soltanto di numeri, ma di una comunità viva e partecipe, che segue, commenta, denuncia e contribuisce a raccontare il territorio nelle sue tante sfaccettature.

Il successo sulla piattaforma social riflette un lavoro quotidiano fondato sulla qualità dell’informazione proposta, sulla credibilità e su un marcato taglio di servizio. Un giornalismo attento ai fatti, vicino ai cittadini, focalizzato soprattutto sulle storie della provincia di Vibo Valentia, capace di accendere i riflettori su vicende spesso trascurate altrove, senza sconti alla politica e con attenzione costante a ciò che accade nei centri grandi e piccoli del territorio.

In questo percorso, un ruolo centrale lo hanno avuto proprio i lettori, con le loro segnalazioni, le testimonianze e le denunce che molto spesso diventano notizie e aiutano a mantenere alta l’attenzione sui problemi reali della comunità. È soprattutto grazie a questo filo diretto con il territorio se Il Vibonese ha rafforzato negli anni il proprio radicamento e la propria identità editoriale.

I 100mila follower rappresentano così non soltanto un traguardo simbolico, ma anche un nuovo punto di partenza per continuare a fare informazione al servizio della comunità, con lo stesso impegno e la stessa volontà di raccontare il Vibonese con serietà, autonomia e senso di responsabilità.