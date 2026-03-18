L’associazione dei lavoratori esprime preoccupazione per i danni subiti dalle aziende e sollecita ristori, credito agevolato e stop a tributi e contributi: «C’è il rischio chiusure e perdita di posti di lavoro»

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Confartigianato Vibo Valentia esprime forte preoccupazione per la grave situazione che stanno vivendo le imprese del territorio, duramente colpite dai recenti eventi di maltempo che hanno causato ingenti danni a strutture, mezzi e attività produttive.

Una condizione già estremamente difficile, aggravata ulteriormente dal costante aumento dei costi energetici e dal rincaro dei carburanti, che sta mettendo in seria difficoltà la tenuta economica di numerose aziende locali.

La Confartigianato Vibo Valentia, nelle persone del presidente provinciale Filippo Mangone, del segretario provinciale Nicola Raffaele e dei presidenti di tutte le categorie, esprime piena vicinanza e solidarietà a tutti gli imprenditori della provincia, assicurando il massimo impegno nel rappresentare le loro istanze e nel supportarli in questa fase critica.

«Le nostre imprese non possono essere lasciate sole – dichiarano i vertici dell’associazione –. È necessario un intervento immediato e concreto per evitare il rischio di chiusure e perdita di posti di lavoro».

Confartigianato rivolge pertanto un appello forte e chiaro a tutte le istituzioni competenti — Comuni, Provincia, Regione e Governo nazionale — affinché vengano attivate con urgenza misure straordinarie di sostegno, tra cui:

ristori economici per i danni subiti;

sospensione e/o proroga di tributi e contributi;

accesso agevolato al credito;

interventi per il contenimento dei costi energetici e dei carburanti;

snellimento delle procedure burocratiche per la richiesta di aiuti.

È fondamentale un’azione coordinata, tempestiva ed efficace per salvaguardare il tessuto economico locale e garantire continuità alle attività produttive, pilastro fondamentale dell’economia del territorio.

Confartigianato Vibo Valentia continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a lavorare con determinazione al fianco delle imprese, confermando il proprio ruolo di rappresentanza, tutela e sostegno.