Confartigianato Vibo Valentia esprime forte preoccupazione per la grave situazione che stanno vivendo le imprese del territorio, duramente colpite dai recenti eventi di maltempo che hanno causato ingenti danni a strutture, mezzi e attività produttive.

Una condizione già estremamente difficile, aggravata ulteriormente dal costante aumento dei costi energetici e dal rincaro dei carburanti, che sta mettendo in seria difficoltà la tenuta economica di numerose aziende locali.

Cronaca

Maltempo, altre due strade chiuse nell’entroterra viboese: San Nicola da Crissa sempre più a rischio isolamento

Redazione
Maltempo, altre due strade chiuse nell’entroterra viboese: San Nicola da Crissa sempre più a rischio isolamento

La Confartigianato Vibo Valentia, nelle persone del presidente provinciale Filippo Mangone, del segretario provinciale Nicola Raffaele e dei presidenti di tutte le categorie, esprime piena vicinanza e solidarietà a tutti gli imprenditori della provincia, assicurando il massimo impegno nel rappresentare le loro istanze e nel supportarli in questa fase critica.

«Le nostre imprese non possono essere lasciate sole – dichiarano i vertici dell’associazione –. È necessario un intervento immediato e concreto per evitare il rischio di chiusure e perdita di posti di lavoro».

Confartigianato rivolge pertanto un appello forte e chiaro a tutte le istituzioni competenti — Comuni, Provincia, Regione e Governo nazionale — affinché vengano attivate con urgenza misure straordinarie di sostegno, tra cui:

  • ristori economici per i danni subiti;
  • sospensione e/o proroga di tributi e contributi;
  • accesso agevolato al credito;
  • interventi per il contenimento dei costi energetici e dei carburanti;
  • snellimento delle procedure burocratiche per la richiesta di aiuti.
Cronaca

Maltempo, a Sorianello vie impraticabili e scuole ancora chiuse: «Danni per un milione di euro». A Gerocarne crollate vecchie case

Vincenzo Primerano
Maltempo, a Sorianello vie impraticabili e scuole ancora chiuse: «Danni per un milione di euro». A Gerocarne crollate vecchie case

È fondamentale un’azione coordinata, tempestiva ed efficace per salvaguardare il tessuto economico locale e garantire continuità alle attività produttive, pilastro fondamentale dell’economia del territorio.

Confartigianato Vibo Valentia continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a lavorare con determinazione al fianco delle imprese, confermando il proprio ruolo di rappresentanza, tutela e sostegno.