L’arte dolciaria del territorio si organizza e fa squadra. Lo scorso 23 novembre è nata ufficialmente la Categoria Pasticceri di Confartigianato Vibo Valentia, un nuovo organismo fortemente voluto dalla dirigenza provinciale dell'associazione con l'obiettivo di riunire, rappresentare e valorizzare gli artigiani del comparto. Nel corso dell’assemblea costitutiva, i presenti hanno eletto all’unanimità Alessandro Russo, titolare della storica Pasticceria Russo di Vibo Valentia, alla guida della nuova realtà.

Il ruolo dei giovani e la visione del neo presidente

La nomina di Russo segna un passaggio chiave anche in ottica generazionale, dato che la categoria nasce con una forte presenza di giovani pasticceri e imprenditori pronti a mettere in gioco competenze ed entusiasmo: «Il territorio vibonese non è secondo a nessuno quando si parla di pasticceria – ha dichiarato il neo presidente Alessandro Russo ringraziando per la fiducia –. Abbiamo professionisti di grande valore e realtà che lavorano ogni giorno per offrire prodotti di qualità. Il nostro obiettivo sarà creare occasioni di confronto e organizzare eventi per far conoscere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, reinterpretati attraverso l’arte dolciaria».

Formazione, eventi e sinergia con il territorio

Il nuovo gruppo punta a diventare un punto di riferimento stabile per la provincia, promuovendo formazione, collaborazione e iniziative dedicate al settore. Un progetto sostenuto fin dal principio dai vertici di Confartigianato Vibo Valentia, il presidente Filippo Mangone e il segretario Nicola Raffaele: «Abbiamo fortemente voluto questa categoria perché il territorio ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche nella pasticceria artigianale – spiegano i dirigenti –. È arrivato il momento di creare una rete che dia maggiore visibilità alle nostre eccellenze, puntando sulla capacità degli artigiani di innovare senza perdere il legame con la tradizione, facendo conoscere la qualità vibonese anche fuori dai confini provinciali».

Adesioni aperte a tutti gli operatori del settore

La Categoria Pasticceri si presenta fin da subito come una realtà inclusiva e aperta a tutto il comparto provinciale. L’invito ad aderire è rivolto anche ai titolari di attività e ai professionisti che non hanno potuto partecipare all’assemblea costitutiva o che desiderano contribuire al progetto. Per ricevere informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle prossime iniziative in programma è possibile rivolgersi direttamente agli uffici di Confartigianato Vibo Valentia.