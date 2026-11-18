Dieci anni fa l'intervento da 20 milioni di euro arrivò alla gara, poi andata deserta. L'ex assessore propone di aggiornare gli elaborati e integrare l'opera con la riqualificazione della Marina

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Un progetto da 20 milioni di euro, 365 posti barca e una gara rimasta senza partecipanti. Dieci anni dopo, il porto turistico di Nicotera torna al centro del dibattito politico cittadino, questa volta sulla scia della manifestazione d'interesse pubblicata dalla Regione Calabria per aggiornare il Master Plan della portualità turistica. A sollecitare l'Amministrazione comunale a cogliere l'opportunità è Federico Polito, ex assessore ai Lavori pubblici nella giunta Pagano, che nel 2016 contribuì a portare avanti il progetto dell'infrastruttura.

«Il futuro di Nicotera passa inevitabilmente dalla sua Marina. Finché non comprenderemo che è proprio da questa parte del territorio che può nascere una vera politica di sviluppo economico e turistico, continueremo a parlare di potenzialità senza trasformarle in ricchezza, occupazione e nuove prospettive per la nostra comunità», sostiene Polito.

L'occasione è rappresentata dall'avviso regionale rivolto ai Comuni costieri, chiamati a presentare proposte per nuovi porti e approdi turistici o per il completamento delle infrastrutture esistenti. Il termine per partecipare scade il 15 gennaio 2027. Secondo l'ex amministratore, la possibilità di coinvolgere capitali privati e attivare forme di partenariato pubblico-privato potrebbe consentire a Nicotera di riprendere un percorso interrotto.

Il progetto del 2016: 365 posti barca e una gara deserta

Polito ripercorre l'esperienza amministrativa di dieci anni fa, quando la giunta guidata da Francesco Pagano approvò, con la deliberazione numero 46 del 13 aprile 2016, il progetto preliminare del porto turistico di Nicotera Marina.

«Un intervento da circa 20 milioni di euro, con 365 posti barca e servizi complementari, sviluppato con il supporto tecnico-economico di ASP Finance e fondato sul project financing», ricorda l'ex assessore, sottolineando come l'iter fosse arrivato alla fase di gara, successivamente andata deserta.

Un passaggio sul quale Polito ritiene necessario fare chiarezza riguarda la configurazione dell'infrastruttura. Il progetto prevedeva infatti un porto-canale, soluzione che, spiega, era stata adottata perché compatibile con il Piano regolatore vigente e con i tempi amministrativi disponibili.

«Oggi non si tratta di riproporre quel progetto così com'era, ma di recuperare il lavoro svolto, aggiornarlo e valutare le soluzioni tecniche, ambientali ed economiche più adeguate».

L'obiettivo, dunque, non sarebbe quello di ripartire automaticamente dagli elaborati del 2016, ma di utilizzare le attività progettuali già svolte come base per individuare un'infrastruttura sostenibile e capace di attrarre investimenti.

Dall'ex depuratore al lungomare: il piano per rilanciare la Marina

Nella visione dell'ex assessore, il porto dovrebbe inserirsi in un programma più ampio di riqualificazione della fascia costiera.

«Il porto non può essere un'opera isolata, deve diventare il motore di un progetto complessivo di rigenerazione di Nicotera Marina», afferma Polito, richiamando anche un'altra iniziativa della precedente amministrazione: il progetto preliminare da 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'area dell'ex depuratore, approvato nel 2015, che prevedeva un centro polifunzionale destinato ad attività culturali, espositive ed enogastronomiche.

Le due progettualità, secondo Polito, potrebbero essere integrate con la valorizzazione del lungomare, del Castello, del centro storico, della Dieta Mediterranea e delle produzioni tipiche attraverso le denominazioni comunali DE.CO.

L'ambizione è costruire un'offerta turistica capace di superare i confini della stagione estiva, generando ricadute su commercio, ristorazione, strutture ricettive e artigianato.

«Investire sulla Marina non significa privilegiare una frazione, ma costruire opportunità economiche per l'intero territorio», precisa.

L'appello all'Amministrazione: «Subito un tavolo tecnico e istituzionale»

Il passaggio più direttamente politico riguarda le iniziative che l'attuale Amministrazione comunale dovrebbe assumere. Polito ricorda che il sindaco Giuseppe Marasco aveva già ricoperto un incarico di assessore durante la precedente esperienza amministrativa e conosce, quindi, il percorso progettuale avviato all'epoca.

«Ora, però, la politica deve assumersi le proprie responsabilità. L'attuale Amministrazione dispone di interlocuzioni istituzionali con la Regione Calabria e con il Governo nazionale», osserva l'ex assessore, sollecitando il passaggio dalle intenzioni agli atti concreti.

La proposta è quella di istituire immediatamente un tavolo tecnico e istituzionale, coinvolgendo forze politiche, professionisti, imprenditori e commercianti. Parallelamente, gli uffici comunali dovrebbero verificare la possibilità di partecipare all'avviso regionale, aggiornare la progettazione esistente e avviare una ricerca di potenziali investitori.

Polito suggerisce anche di ricontattare gli operatori economici che avevano manifestato interesse per l'iniziativa dieci anni fa, verificando se esistano ancora le condizioni per un loro coinvolgimento.

«Da parte nostra, insieme ad altri tecnici e professionisti del territorio, siamo pronti a dare un contributo concreto, mettendo a disposizione competenze, esperienze e documentazione progettuale. Non per rivendicare meriti, ma perché riteniamo che un'opera di questa portata debba vedere unite tutte le migliori energie della città».

La scadenza del 15 gennaio e la richiesta di scelte concrete

Il tempo, secondo l'ex amministratore, è un elemento decisivo. Il nuovo avviso regionale apre una finestra che richiede verifiche tecniche e una precisa volontà politica, senza peraltro garantire automaticamente risorse per la realizzazione dell'opera.

«Non bastano dichiarazioni d'intenti, servono un indirizzo politico, atti amministrativi precisi, un progetto credibile e la capacità di attrarre investitori», insiste Polito.

La richiesta rivolta all'Amministrazione non è quella di approvare il vecchio progetto senza modifiche, ma di esaminare quanto già disponibile, individuare le soluzioni migliori e chiarire quale percorso intenda seguire il Comune.

«La politica non può limitarsi ad amministrare l'esistente, deve avere la capacità di immaginare e costruire il futuro. La Regione Calabria ha aperto una porta, ora spetta all'Amministrazione comunale dimostrare di avere la volontà politica, la capacità progettuale e la determinazione necessarie per attraversarla».