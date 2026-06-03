Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Vibo Valentia per il quadriennio 2026-2030, guidato dal presidente Antonio Mazzeo. Accanto al presidente, imprenditore operante nel settore della sicurezza sul lavoro, fanno parte del Consiglio Emilio Francesco Aprile, segretario, laureato magistrale in Ingegneria e dipendente di EniProgetti Spa, con consolidata esperienza negli ambiti della Qualità e della Sicurezza sul Lavoro; il perito industriale Claudio Ferrara, eletto tesoriere, professionista antincendio, progettista elettrico e sviluppatore di sistemi di automazione; il perito Francesco Arena, consigliere e imprenditore attivo nel settore elettrico, con particolare specializzazione nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e fotovoltaici; il perito Giuseppe Anello, consigliere e imprenditore operante nei settori della videosorveglianza, delle reti informatiche e della domotica. La composizione del direttivo riflette la varietà delle competenze che caratterizzano la professione del Perito Industriale e consentirà di affrontare con una visione multidisciplinare le sfide e le opportunità che interesseranno la categoria nei prossimi anni. Il Consiglio intende rilanciare e valorizzare la professione tecnica sul territorio, con particolare attenzione al rapporto tra giovani, formazione e mondo del lavoro. Tra le priorità figurano il rafforzamento del ruolo dell’Ordine quale punto di riferimento tecnico-professionale, il dialogo con le istituzioni, la collaborazione interprofessionale e un maggiore sostegno agli iscritti tramite iniziative di aggiornamento, formazione e partecipazione attiva. Particolare rilievo sarà dato alla creazione di un ponte operativo tra Università, scuole e imprese, volto a favorire tirocini, progetti congiunti e percorsi di inserimento professionale per i giovani. «L’obiettivo - ha dichiarato il presidente Antonio Mazzeo - è costruire un Ordine dinamico, aperto e partecipato, capace di valorizzare la figura del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato e di affrontare con competenza e visione le sfide dell’innovazione e dello sviluppo del territorio». L’insediamento del nuovo direttivo segna l’avvio di una fase dedicata al consolidamento del ruolo dei Periti Industriali nel contesto economico, produttivo e sociale della provincia di Vibo Valentia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Ordine quale interlocutore tecnico qualificato e motore di crescita per il territorio e per le nuove generazioni.