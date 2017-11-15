Già vincitore del campionato italiano e nazionale, a Firenze era in gara contro 15 finalisti selezionati su 400 iscritti

Si è fatto ben valere anche al campionato mondiale “Pizza da Oscar” che si è concluso ieri a Firenze, il vibonese Francesco Fortuna che si è aggiudicato il quarto posto su 15 finalisti dopo aver superato le selezioni tra 400 iscritti da tutto il mondo. Già vincitore del campionato italiano e nazionale, la gara finale del campionato mondiale svoltasi a Firenze prevedeva il podio dalla prima posizione sino alla sesta.

Pizza bianca con fior di latte, involtini di scamorza e melanzane, oltre alla menta, la pizza che ha permesso a Francesco Fortuna di salire sul podio dei vincitori, rappresentando tutta la Calabria. La giuria degli esperti ha premiato il gusto, la cottura, la tecnica, la presentazione e l’abbinamento. “Irene” il nome della pizza, come quello della sua compagna con la quale Francesco è titolare del locale “Miseria & Nobiltà” a Parghelia. “Dedico alla mia ragazza Irene – ha dichiarato Francesco – ed a mia sorella Nancy, che ha festeggiato il compleanno, la mia vittoria a Firenze”.

Campionato nazionale pizzaioli, nuova vittoria per il vibonese Francesco Fortuna

Gli impegni di Francesco Fortuna non finiscono però qui. Già oggi sarà a Diamante per chiudere l’accordo con il quale aprire una scuola per pizzaioli a Parghelia.