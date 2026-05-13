Apprezzata la collaborazione tra Comune e Ministero della Salute per il rafforzamento della sanità territoriale

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Fit Cisl Calabria e Cisl Magna Grecia esprimono vivo apprezzamento per la decisione assunta dal Sindaco di Pizzo e dall’Amministrazione comunale con la deliberazione n. 56 del 4 maggio 2026, relativa alla concessione in locazione di locali comunali al Ministero della Salute – Direzione Usmaf Sasn Calabria e Sicilia, finalizzata all’attivazione dell’ambulatorio Sasn nella città di Pizzo.

Si tratta di una scelta di grande valore strategico e sociale che rafforza la presenza dei servizi sanitari specialistici sul territorio calabrese, garantendo un presidio unico regionale dedicato all’assistenza sanitaria dei naviganti e del personale dell’aviazione civile, categorie che svolgono un ruolo fondamentale nel sistema dei trasporti e della mobilità.

L’iniziativa assume un’importanza ancora maggiore considerando l’alta densità di lavoratori marittimi presenti nel territorio vibonese e nell’intera fascia costiera calabrese, realtà che necessita di servizi sanitari specializzati, efficienti e facilmente accessibili. La presenza dell’ambulatorio Sasn a Pizzo rappresenterà dunque un punto di riferimento essenziale per tanti lavoratori del comparto marittimo che quotidianamente contribuiscono all’economia e alla continuità dei servizi di trasporto.

La decisione della Giunta comunale rappresenta inoltre un importante segnale di attenzione verso il mondo del lavoro marittimo e aeroportuale, oltre che un concreto investimento nella tutela della salute e nella qualità dei servizi pubblici. La disponibilità dei locali comunali di Piazza della Repubblica, recentemente ristrutturati, consentirà infatti di offrire prestazioni sanitarie adeguate in una sede funzionale e facilmente accessibile.

La Cisl sottolinea positivamente la collaborazione istituzionale tra Comune di Pizzo e Ministero della Salute, esempio virtuoso di sinergia amministrativa finalizzata alla valorizzazione del territorio e al potenziamento dei servizi essenziali.

Particolarmente apprezzabile appare anche la tempestività con cui l’Amministrazione ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, consentendo così di accelerare l’avvio operativo dell’ambulatorio Sasn.

La Fit Cisl Calabria e la Cisl Magna Grecia auspicano che questa iniziativa possa rappresentare un modello da seguire per ulteriori interventi orientati al rafforzamento della sanità territoriale, della sicurezza del lavoro e dell’assistenza ai lavoratori del comparto trasporti e navigazione, settori strategici per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.