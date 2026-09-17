Settembre non svuota spiagge e centro storico. Il sindaco traccia il primo bilancio e rilancia sulla destagionalizzazione. Resta il nodo parcheggi, mentre l’ascensore dalla Marina dovrebbe essere pronto a novembre

Le spiagge sono ancora affollate e a Pizzo l’estate sembra non voler lasciare spazio all’autunno. Il clima favorevole continua a richiamare turisti sulla Costa degli Dei, tra mare e patrimonio storico.

«Agosto ha registrato il tutto esaurito», conferma il sindaco Sergio Pititto. «Il bilancio è positivo non solo per il numero delle presenze, che è stato straordinario. Abbiamo superato ogni aspettativa e registrato una forte presenza di turisti provenienti dal Nord Europa, oltre a quella italiana».

Il dato disponibile parla di «470mila presenze, il 24% in più rispetto allo scorso anno. Il nostro obiettivo è chiudere la stagione oltre quota 600mila», dice fiducioso il primo cittadino che aggiunge: «Abbiamo vissuto una stagione spettacolare dal punto di vista della balneazione».

Risultato frutto di un lavoro sinergico «portato avanti negli anni con Regione Calabria, Prefettura e Procura. Il mare non si pulisce dall’oggi al domani», osserva.

Il nodo dei parcheggi e l'ascensore verso il centro

Resta il nodo dei parcheggi, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. «Il problema c’è ancora», ammette Pititto. L’amministrazione valuta nuove aree e l’ipotesi di strutture sopraelevate. Un ruolo importante potrebbe averlo il parcheggio della Marina collegato al centro dall’ascensore, per il quale il sindaco indica una nuova scadenza: «Novembre-dicembre, l'ascensore sarà pronto».

Il progetto ha subito rallentamenti legati alla necessità di intervenire sulla sicurezza dell'impianto. Una volta completato, secondo il sindaco, potrebbe contribuire a ridurre la pressione sulla viabilità e sulla sosta: «Trecento posti auto giù e l'ascensore che porta su penso possano risolvere anche questo problema».

I finanziamenti e i progetti in cantiere

Tra i finanziamenti citati dal sindaco ci sono 700mila euro per la Seggiola, con la realizzazione di uno scivolo; 600mila euro per il Museo del Mare e la rivitalizzazione della Marina; 1,85 milioni per la chiesetta di Piedigrotta e altri 220mila euro per la salvaguardia del mare.

«Sono orgoglioso come sindaco e come cittadino di questa città», afferma Pititto, che definisce quello tracciato non un bilancio di fine mandato ma «di prospettiva». Alla scadenza dell’amministrazione mancano circa otto mesi e il primo cittadino non nasconde l’intenzione di ripresentarsi: «Ci stiamo mettendo nelle condizioni di poter essere giudicati». Rivendica inoltre «27 progetti cantierabili e finiti».

La spiaggia della Marina in questi giorni di settembre

L'obiettivo è andare oltre l'estate

«La stagione qui a Pizzo non è ancora finita e non finirà, perché noi pensiamo di prolungarla», dice Pititto. «I villaggi turistici resteranno aperti fino a ottobre, garantendo ulteriori presenze». Parallelamente l'amministrazione sta lavorando per costruire un'offerta capace di attirare visitatori anche nei mesi successivi.

«Stiamo diversificando l'offerta e pensiamo, nel mese di novembre e dicembre, di portare ancora gente attraverso le attività che faremo all'interno della città. «Sono 254 le strutture ricettive presenti sul territorio e sono già arrivate richieste per il periodo natalizio».