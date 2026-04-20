Storia, cultura e patrimonio. Quelli del Polo Museale di Soriano Calabro e che si pongono come fiore all'occhiello del territorio. Un inno alla ricchezza culturale e architettonica che da Soriano si estende all'intera regione calabrese e che la direttrice del Polo, Mariangela Preta, da qualche anno sta ormai portando oltre i confini regionali e anche nazionali.

La visita

Contorni internazionali anche nella mattinata di domenica, quando il Polo Museale ha accolto l’Associazione Culturale Tedesca in Calabria e l’operatore turistico Valentour, che hanno scelto di trascorrere la loro giornata domenicale alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e architettonico che con vanto offre il piccolo paesino delle preserre.

Tra storia, arte e memoria i visitatori hanno vissuto un’esperienza immersiva nei luoghi simbolo di Soriano, lasciandosi guidare in un racconto che parla di identità, tradizione e bellezza. La presenza di realtà impegnate nella promozione culturale e territoriale rappresenta un segnale importante: il territorio continua ad attrarre un turismo attento, curioso e sempre più orientato alla qualità che di certo è tanta.