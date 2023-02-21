Il presidente Andrea Agostinelli ha illustrato i dettagli progettuali e l’ente camerale ha garantito pieno supporto per lo sviluppo delle infrastrutture giudicate strategiche

Importanti risorse saranno destinate al rafforzamento delle attività dei porti di Vibo Valentia e Crotone. In virtù dei programmati investimenti, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo – assieme al segretario generale dell’ente Bruno Calvetta – ha incontrato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, che ha illustrato i dettagli progettuali con l’obiettivo di coinvolgere l’ente camerale. L’iniziativa – si rende noto in un comunicato – rientra nel solco della collaborazione istituzionale che anima i due enti e del necessario supporto che la Camera di Commercio intende mettere a disposizione dell’Autorità di Sistema Portuale ai fini dello sviluppo delle due strategiche infrastrutture per i territori di Vibo Valentia e Crotone. Nel corso dell’incontro, sono stati, infatti, esaminati i progetti che l’Autorità di Sistema Portuale ha già in programma e per i quali è necessaria una convergenza con l’ente camerale. [Continua in basso]

«Si tratta di investimenti significativi che certamente produrranno effetti positivi sul tessuto produttivo ed economico delle province di Crotone e Vibo Valentia» ha dichiarato il presidente dell’ente camerale, Pietro Falbo, al termine del colloquio. «La Camera di Commercio ha espresso la piena condivisione e disponibilità a rendersi partecipe e quanto più possibile parte attiva nei progetti, in linea con la mission dell’ente». «Questo incontro segna la ripresa dei rapporti con l’Autorità di Sistema Portuale» ha aggiunto il segretario generale, Bruno Calvetta. «Una collaborazione che siamo convinti non potrà che moltiplicare le occasioni di crescita dei territori coinvolti. I due porti di Vibo Valentia e Crotone rappresentano infrastrutture strategiche su cui è necessario investire in una ormai necessaria prospettiva di sviluppo. Accogliamo positivamente l’incontro con il presidente dell’Autorità Portuale e, da parte nostra, assicuriamo il massimo supporto».

