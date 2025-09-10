Centinaia di persone si sono messe in fila a Rende per l’apertura del primo punto vendita della nota catena di negozi low cost che spopola in 17 paesi tra Europa e Usa

Considerando la folla che si è presentata all’inaugurazione, sarà questa la meta più ambita per l’abbigliamento low-cost in Calabria. Sfocia nella sociologia e nel fenomeno di costume l’attesissima apertura a Rende di Primark, negoziodella grande azienda irlandese (80mila dipendenti in 17 Paesi principalmente in Europa e Usa), che vende abbigliamento, accessori, articoli per la casa e prodotti di bellezza, puntando su prezzi accessibili e un modello di “fast fashion“.

Questa mattina, già un’ora prima del taglio del nastro, effettuato dai direttori del point nel centro commerciale Metropolis col sindaco Sandro Principe, centinaia di persone si erano posizionate in fila davanti all’ingresso. Un fiume di persone che poi si è riversato nei corridoi tra gli scaffali.

Questa nuova apertura rappresenta il 19° store di Primark in Italia e il primo in assoluto nella regione Calabria. L’apertura di questo nuovo punto vendita è stata possibile grazie a un investimento di 10 milioni di euro nella regione, creando 100 nuove opportunità di lavoro nel settore retail a livello locale.